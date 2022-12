Голлівудські зірки Камбербетч і Лоу зібрали 4 млн гривень для України

Бенедикт Камбербетч і Джуд Лоу виступили на благодійному вечорі у Великобританії і допомогли зібрати для українських медиків 4 мільйони гривень.

Джуд Лоу та Бенедикт Камбербетч / колаж фото https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Легендарні британські та голлівудські актори Бенедикт Камбербетч і Джуд Лоу допомогли зібрати солідну суму для закупівлі машин швидкої допомоги для українських медиків. Про це повідомляється на офіційній сторінці Facebook українського МОЗ.

Згідно з текстом, посольства Естонії та України в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії організували благодійний вечір, на якому вдалося зібрати гроші, яких вистачить на закупівлю трьох карет швидкої допомоги.

Із закликом підтримати ініціативу на події виступили актори Бенедикт Камбербетч і Джуд Лоу. Вдалося зібрати 90 000 фунтів стерлінгів (за нинішнім курсом близько 4 млн гривень – Главред), і, як наслідок, - до нас прибули цілих три таких автомобілі! [...] Дуже приємний і дуже важливий подарунок!", - сказали чиновники.

Чиновники МОЗ підкреслили - такі машини відмінно пристосовані до роботи у важких умовах і тому зможуть врятувати ще більше життя українців, ніж звичайні швидкі.

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

А пізніше Делон навіть взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

Інші новини: