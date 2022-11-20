Бабкін показав нове патріотичне тату і розповів, скільки грошей зібрав для України в Європі

Бабкін показав нове патріотичне тату / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Відомий український співак і композитор Сергій Бабкін показав нове патріотичне татуювання, яке зробив після повернення в Україну з благодійного туру Європою. Все відбулося у ефірі шоу "Сніданок з 1+1".

Бабкін зробив лаконічну татуювання на передпліччі з буквами "Д.В. М. З. У." напис розшифровується як "Доброго вечора, ми з України". Саме так називається серія благодійних концертів, які українські артисти дають в Європі.

Виступи, в яких прийняв Бабкін зі своїм акомпануючим складом, принесли понад 200 тисяч євро (близько 7,6 млн гривень за нинішнім курсом). Втім, артист має намір дати ще півтора десятка концертів до кінця нинішнього року.

"Для мене величезна радість, що за всі ці концерти нам вдалося зібрати і відправити в Україну понад 200 тисяч євро. І я не збираюся зупинятися. І це тільки мої квартирники. І ще заплановано 15 концертів до кінця цього року", – підсумував артист.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після невдалої втечі на початку березня з України в Молдову, онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко опинився в Парижі.

Нагадаємо, російського попспівака і закоренілого путініста Філіпа Кіркорова, який виступав в анексованому РФ Криму перед окупантами і називав їх "героями", не пустили до Молдови тамтешні прикордонники.

Інші новини: