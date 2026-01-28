Рус
Французьке Le Figaro присвятило статтю 22-річній ветеранці та переможниці "Танців із зірками"

Анна Підгорна
28 січня 2026, 23:55
Мужність Русі Данілкіної підкорила провідне європейське видання та його аудиторію.
Руся Данилкина
Руся Данілкіна Le Figaro - ветеранка розповіла про поранення і Танці з зірками / колаж: Главред, фото: instagram.com/rusya_danilkina, Le Figaro

Наприкінці грудня 2025 року в ефір вийшов спецвипуск "Танців із зірками". Популярне в Україні шоу перестали знімати через повномасштабне вторгнення, тому його повернення в ефір стало справжньою культурною та соціальною подією. Під час трансляцій вдалося зібрати та передати центру Superhumans кошти на цільову евакуацію.

Переможницею "Танців" стала українська ветеранка Руслана Данілкіна в парі з танцюристом Павлом Сімакіним. Історія 22-річної дівчини, яка втратила ногу на війні, її граціозний виступ на протезі, її переконання вразили іноземні ЗМІ. Зокрема, популярне французьке видання Le Figaro взяло у Русі інтерв'ю.

10 лютого 2023 року (коли Данілкіній було всього 19 років) на Херсонському напрямку автомобіль, на якому військова їхала з побратимами, потрапив під прямий обстріл. Внаслідок цього дівчині відірвало ліве коліно.

"Це був справжній спуск у пекло. Коли ти поранена, останнє, про що думаєш, — це танці. Це не терапія. Це величезне фізичне й моральне навантаження. Кожен рух нагадує, що твоє тіло вже не таке, як раніше", — цитує Русю 1plus1.

Руся Данилкина
Руся Данілкіна Le Figaro - ветеранка розповіла про поранення і Танці з зірками / фото: Le Figaro

Це стало одним із мотиваторів Данілкіної на участь у "Танцях із зірками". "Я подумала: дівчина з однією ногою, яка танцює, точно приверне увагу. Але щоб люди залишилися біля екранів, рухи мали бути красивими. Щоб було видно протез — і водночас не відчувалася складність. Наш танець — про життя. Про прийняття любові. Бо коли твоє тіло поранене, дуже складно полюбити себе. А дозволити комусь іншому полюбити тебе — ще складніше", — каже вона.

Руся Данілкіна, Павло Симакін
Руся Данілкіна Le Figaro - ветеранка розповіла про поранення і Танці з зірками / фото: Le Figaro

Однак найбільшим "двигуном" все ж стала благодійна складова шоу - збір на прицільну евакуацію поранених українських військових. "Критично важливо скоротити час перебування в стабілізаційному пункті — саме там люди ризикують втратити руку чи ногу. Superhumans щодня підтримує наших військових, які стримують ворога. Важливо показати і солдатам, і цивільним, що тил існує — що всі поранені, незалежно від того, військові вони чи цивільні, жінки чи діти, отримають допомогу і протези", — переконана Руслана.

До команди Superhumans ветеранка приєдналася після демобілізації. Вона зазначає: після поранення поруч з нею не виявилося нікого, хто міг би їй пояснити, що їй доведеться пережити. "Тому я ділюся досвідом. Я знаю понад 1500 поранених. У багатьох — надважкі травми: ампутації двох, трьох, навіть чотирьох кінцівок. Інші — з пораненнями обличчя. Ми відновлюємо їм щелепи, вчимо знову жувати. Не всі, хто виходить із Superhumans, готові підкорювати вершини чи виходити на подіум. Це складно прийняти. Але ми поруч. Ми допомагаємо", — ділиться Данілкіна.

Руся Данилкина
Руся Данілкіна Le Figaro - ветеранка розповіла про поранення і Танці з зірками / фото: instagram.com/rusya_danilkina

Наталія Вовк, маркетинг-директор телеканалу 1+1, на якому вийшов спецвипуск "Танців", зазначила, що такі герої, як Руслана Данілкіна, є яскравим прикладом незламної волі українців, натхненням, нагадуванням, що життя триває всупереч усьому.

Дивіться відео виступу Русі Данілкіної та Павла Сімакіна на шоу Танці з зірками:

Раніше Главред розповідав, що відбувається із зіркою "Танців із зірками" Женею Котом. Танцюрист після операції сам зізнався, чому опинився на хірургічному столі і тепер ходить у шапці.

Також Олена Кравець вперше прокоментувала чутки про розлучення, які з'явилися ще в листопаді. Українська актриса розповіла про непростий період у шлюбі.

Що таке Танці з зірками?

Танці з зірками - українське танцювальне шоу, адаптація британського проєкту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 у 2006 році. Загалом вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий - відомі публічні особи і зірки шоу-бізнесу змагаються за звання найкращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери - професійні танцюристи та хореографи. Разом із ними селебрітіс у прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.

Відключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися Україні
У Тернополі скасували загальні графіки відключення світла – яка причина

