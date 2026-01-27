Олена Кравець вперше прокоментувала чутки про розлучення - деталі

Коротко:
- Олену Кравець запідозрили в розлученні з чоловіком
- Артистка зізналася, що насправді відбувається в її шлюбі
Українська акторка Олена Кравець наприкінці листопада 2025 року спровокувала чутки про розлучення з чоловіком після 23 років у шлюбі. У своєму моноспектаклі вона натякнула, що збрехала в розмові з мамою про свого чоловіка.
Лише нещодавно, в розмові з Люкс ФМ, артистка зважилася прокоментувати сімейну ситуацію. Кравець не була багатослівною, але все ж зазначила, що її стосунки переживають непростий період.
"Усе складно. Знаєте, як статус пишуть? Усе складно. Ми не розлучені. Це все, що я можу на сьогоднішній день сказати", - поділилася Олена.
Олена і Сергій Кравець одружилися в 2002 році. Разом пара завела трьох дітей - Марію (2003 р.н.) і двійнят Івана та Катерину (2016 р.н.).
Про персону: Олена Кравець
Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".
