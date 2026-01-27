Олена Кравець вперше прокоментувала чутки про розлучення - деталі

Кравець знайшла два слова, які зараз описують її стосунки.

https://glavred.net/starnews/elena-kravec-vpervye-prokommentirovala-sluhi-o-razvode-detali-10735673.html Посилання скопійоване

Олена Кравець розлучення - акторка розповіла про стосунки з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets, facebook.com/Sergio.kravets

Коротко:

Олену Кравець запідозрили в розлученні з чоловіком

Артистка зізналася, що насправді відбувається в її шлюбі

Українська акторка Олена Кравець наприкінці листопада 2025 року спровокувала чутки про розлучення з чоловіком після 23 років у шлюбі. У своєму моноспектаклі вона натякнула, що збрехала в розмові з мамою про свого чоловіка.

Лише нещодавно, в розмові з Люкс ФМ, артистка зважилася прокоментувати сімейну ситуацію. Кравець не була багатослівною, але все ж зазначила, що її стосунки переживають непростий період.

відео дня

"Усе складно. Знаєте, як статус пишуть? Усе складно. Ми не розлучені. Це все, що я можу на сьогоднішній день сказати", - поділилася Олена.

Олена і Сергій Кравець одружилися в 2002 році. Разом пара завела трьох дітей - Марію (2003 р.н.) і двійнят Івана та Катерину (2016 р.н.).

Олена Кравець розлучення - акторка розповіла про стосунки з чоловіком / Скріншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Ротару врятувала від окупації рідних відомої співачки. Оксана Пекун зізналася, що Ауріка прийшла на допомогу в критичний для її сім'ї момент.

Також українська акторка Катя Кузнєцова заговорила про стосунки після розставання з росіянином. Пара була разом 8 років і прийняла рішення розійтися минулого року.

Читайте також:

Про персону: Олена Кравець Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред