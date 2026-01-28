"Після консультації з ангелами": відомий український ведучий одружився в США

Весільні фото 37-річний чоловік опублікував днями у своєму Instagram.

Богдан Юсипчук одружився / Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan

Український актор, ведучий, володар титулів "Містер Україна- 2014" і "Mister Sea World-2018" Богдан Юсипчук одружився.

Весільні фото 37-річний чоловік опублікував днями в своєму Instagram і розповів, що розпис відбувся ще 11 січня.

"11 січня, об 11:11 ранку ми з моєю тоді ще нареченою Веронікою розписалися в прекрасному місті, в якому був знятий прекрасний серіал - Санта Барбара, в готелі Ritz-Carlton Bacara, де проводять зустрічі голлівудські зірки, а великі кіностудії влаштовують зйомки. Час і день, після консультації з ангелами, астрологами і фахівцями з місячного календаря, вибрала моя дружина, і я не сильно сперечався", - написав Богдан.

Юсипчук підкреслив, що тепер у нього інші мрії в житті і він дуже щасливий. До слова, наречений вибрав для весілля чорний костюм і білу сорочку, а його обраниця одягла коротке біле плаття і доповнила свій образ укороченою фатою і букетом. Пара перебуває у стосунках більше чотирьох років.

Про особу: Богдан Юсипчук Богдан Юсипчук - український актор, телеведучий і володар титулу "Mister Sea World 2018". Здобув широку популярність як суддя проекту "Модель XL" і ведучий програми "ЖВЛ" ("Життя відомих людей") на телеканалі 1+1. Наразі живе і працює в Лос-Анджелесі, розвиваючи акторську кар'єру в США. Раніше знімався в проєкті Netflix разом із Жан-Клодом Ван Даммом. Юсипчук знімався у фільмах "Одного разу під Полтавою", "Тіні забутих предків". На початку повномасштабної війни він активно займався волонтерською діяльністю і збирав кошти для ЗСУ.

