Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Після консультації з ангелами": відомий український ведучий одружився в США

Віталій Кірсанов
28 січня 2026, 16:25
222
Весільні фото 37-річний чоловік опублікував днями у своєму Instagram.
Богдан Юсипчук одружився
Богдан Юсипчук одружився / Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan

Коротко:

  • Реєстрація відбулася ще 11 січня
  • Пара перебуває у стосунках понад чотири роки

Український актор, ведучий, володар титулів "Містер Україна- 2014" і "Mister Sea World-2018" Богдан Юсипчук одружився.

Весільні фото 37-річний чоловік опублікував днями в своєму Instagram і розповів, що розпис відбувся ще 11 січня.

відео дня

"11 січня, об 11:11 ранку ми з моєю тоді ще нареченою Веронікою розписалися в прекрасному місті, в якому був знятий прекрасний серіал - Санта Барбара, в готелі Ritz-Carlton Bacara, де проводять зустрічі голлівудські зірки, а великі кіностудії влаштовують зйомки. Час і день, після консультації з ангелами, астрологами і фахівцями з місячного календаря, вибрала моя дружина, і я не сильно сперечався", - написав Богдан.

Юсипчук підкреслив, що тепер у нього інші мрії в житті і він дуже щасливий. До слова, наречений вибрав для весілля чорний костюм і білу сорочку, а його обраниця одягла коротке біле плаття і доповнила свій образ укороченою фатою і букетом. Пара перебуває у стосунках більше чотирьох років.

  • Богдан Юсипчук одружився
    Богдан Юсипчук одружився Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan
  • Богдан Юсипчук одружився
    Богдан Юсипчук одружився Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan
  • Богдан Юсипчук одружився
    Богдан Юсипчук одружився Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan
  • Богдан Юсипчук одружився
    Богдан Юсипчук одружився Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan
  • Богдан Юсипчук одружився
    Богдан Юсипчук одружився Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan
  • Богдан Юсипчук одружився
    Богдан Юсипчук одружився Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan
  • Богдан Юсипчук одружився
    Богдан Юсипчук одружився Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan
  • Богдан Юсипчук одружився
    Богдан Юсипчук одружився Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan
  • Богдан Юсипчук одружився
    Богдан Юсипчук одружився Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відбувається із зіркою "Танців із зірками" Женею Котом. Танцюрист після операції сам зізнався, чому опинився на хірургічному столі і тепер ходить у шапці.

Також Олена Кравець вперше прокоментувала чутки про розлучення, які з'явилися ще в листопаді. Українська актриса розповіла про непростий період у шлюбі.

Читайте також:

Про особу: Богдан Юсипчук

Богдан Юсипчук - український актор, телеведучий і володар титулу "Mister Sea World 2018".

Здобув широку популярність як суддя проекту "Модель XL" і ведучий програми "ЖВЛ" ("Життя відомих людей") на телеканалі 1+1.

Наразі живе і працює в Лос-Анджелесі, розвиваючи акторську кар'єру в США. Раніше знімався в проєкті Netflix разом із Жан-Клодом Ван Даммом.

Юсипчук знімався у фільмах "Одного разу під Полтавою", "Тіні забутих предків".

На початку повномасштабної війни він активно займався волонтерською діяльністю і збирав кошти для ЗСУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Богдан Юсипчук новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

18:12Економіка
Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

17:54Фронт
Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

17:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

У житті трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто ці щасливчики

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував Русь

Кий, Щек і Хорив ніколи не існували - хто і коли насправді заснував Русь

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Останні новини

18:38

Правові виклики підготовки до повоєнних виборів

18:33

Холод перетворює українців на "монстрів": що відбувається з мозком під час війниВідео

18:29

Найгірше – попереду: у Раді назвали терміни ускладнення ситуації в енергетиці

18:12

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

17:54

Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

Відключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися УкраїніВідключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися Україні
17:51

Ці знаки зодіаку скоро зірвуть джекпот: хто казково розбагатіє

17:36

"Безпорадне нікчемство": розкрито сценарій повного краху режиму Путіна

17:34

Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

17:13

Сяє яскравіше за тата: донька Максима Галкіна підкорила змінами в зовнішності

Реклама
17:10

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

16:59

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з тістом за 51 секунду

16:58

Буде по 135 гривень за пачку: ціни на затребуваний продукт різко стрибнуть

16:30

Назавжди забути про накип: супершвидкий і безпечний метод очищення чайникаВідео

16:25

"Після консультації з ангелами": відомий український ведучий одружився в СШАФото

16:23

"Дівчинка плакала і кликала маму": що відомо про загиблих на КиївщиніФотоВідео

16:07

Посівний календар на лютий 2026: найкращі дні для посіву розсади та квітів

15:57

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення новини компанії

15:40

"Ти не просто мій чоловік": Альона Омаргалієва публічно звернулася до чоловіка-воїна

15:33

Як відкрити замерзле авто та не зламати ручку: секрет, який мають знати всіВідео

15:29

"Це була найстрашніша ніч": як загинув рятувальник під час атаки на Київ

Реклама
15:26

Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заявуВідео

15:15

Легендарний жакет і несподівані вирізи: 5 трендів, які варто повторити в 2026 році

14:38

Влупить 24-градусний мороз: Україну накриє нова хвиля сильного похолодання

14:36

Туман, ожеледиця і опади: синоптики здивували прогнозом погоди на Полтавщині

14:25

"Втратила бажання жити": померла відома українська актриса

14:09

В GTA та Need For Speed знайшли українську музику: що за треки

13:52

У Тернополі скасували загальні графіки відключення світла – яка причина

13:52

Треба додати один секретний інгредієнт: рецепт соковитого фаршу для начинки

13:35

Чому 29 січня потрібно уникати гострих інструментів: яке церковне свято

13:24

Місячний календар на лютий 2026 року: сприятливі та несприятливі дні місяця

13:09

У "Парочці слідчих" з’явиться нова героїня: хто з акторок доєднався до популярного детективу

12:49

Росія готує атаку по кількох містах України: названо терміни масованого удару

12:49

Уражено склад дронів та нафтобазу: Сили оборони прицільно вдарили по ворогу

12:09

Цінники неочікувано змінили: в супермаркетах подешевшали два базові продукти

12:09

Токсичне материнство: фрази, які забороняють дітям бути щасливими

11:50

Скасування графіків відключень: експерт сказав, коли українці зможуть видихнути

11:35

Там холодно, гучно та незручно: стюардеса назвала найгірші місця в літаку

11:24

4-річна дівчинка втратила маму і ледь не згоріла: наслідки удару по КиївщиніФото

11:07

Від виробника до аптек і лікарень: який шлях проходять ліки? Досвід провідного дистриб'ютора "БаДМ" новини компанії

11:00

Після підпалу зникло світло: партизани провели успішну диверсію в Удмуртії

Реклама
10:58

Донбас – лише перший крок: в ISW назвали істинні стратегічні цілі Кремля

10:34

Пенсія в 50 років і доплата в 1000 гривень: хто з українців отримає "бонус"

10:26

Китайський гороскоп на завтра, 29 січня: Бикам - завал, Тиграм потрібен відпочинок

10:10

Баклажка - неправильно: як 5-літрову пляшку називати українською

09:52

Не виведення військ з Донбасу: ЗМІ дізналися, чого від України вимагають США

09:49

Не тільки території: ширший контекст переговорів в Абу-ДабіПогляд

09:34

"Приліт" у 17-поверхівку, розбиті авто і жертви: наслідки нічної атаки на Київ і областьФото

09:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 січня (оновлюється)

09:05

Випробування позаду: у трьох знаків зодіаку життя піде вгору до кінця лютого 2026 року

09:01

Втрачає людей швидше, ніж будь-яка армія за 80 років: у що обходиться РФ війна в Україні

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти