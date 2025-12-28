Рус
Показали справжню пристрасть: ветеран ЗСУ видала на Танцях із зірками палку румбу

Анна Підгорна
28 грудня 2025, 21:30
Руся Данілкіна продемонструвала справжній приклад незламності духу.
Данілкіна, Сімакін
Танці з зірками онлайн - як виступили Руся Данілкіна та Павло Сімакін / колаж: Главред, фото: instagram.com/tanci1plus1

Під номером 2 на паркет благодійного спецвипуску Танці з зірками вийшла ветеранка ЗСУ Руся Данілкіна. Вона стала на захист України на початку повномасштабної війни і втратила ногу на Херсонському напрямку.

Однак травма не зупинила дівчину. Краса та грація, з якою Руся вийшла на паркет "Танців" разом зі своїм партнером, Павлом Сімакіним, навряд чи залишать когось байдужими.

Принаймні судді шоу, Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, Катерина Кухар і Діма Монатік, були в захваті від румби пари під номером 2. Вони оцінили виступ Русі Данилкіної та Павла Сімакіна на 10 балів (максимальна оцінка) кожен.

відео дня

Дивіться відео виступу Русі Данилкіної та Павла Сімакіна на Танцях з зірками:

Що таке Танці з зірками?

Танці з зірками - українське танцювальне шоу, адаптація британського проєкту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 у 2006 році. Загалом вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий - відомі публічні особи і зірки шоу-бізнесу змагаються за звання найкращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери - професійні танцюристи та хореографи. Разом із ними селебрітіс у прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.

