Концерт пам'яті Степана Гігі: українська співачка відмовилася від участі в заході

Діти Степана Гіга подякували шанувальникам за підтримку

Христина Соловій заявила про відмову від участі в концерті пам'яті артиста

Діти українського співака Степана Гіги опублікували звернення до шанувальників. Текст вони оприлюднили на Instagram-сторінці покійного артиста.

Дочка співака Квітослава Гіга та його син Степан Гіга подякували шанувальникам за підтримку та співчуття у зв'язку зі смертю їхнього батька.

"Але життя триває, і ми готуємося вже до концерту пам'яті нашого батька. Ми продовжуємо справу, ми робимо далі так, щоб всі пам'ятали і знали. Ми багато працюємо, ми працюємо над новими піснями", – сказали вони у спільній заяві.

За їхніми словами, концерт пам'яті відбудеться 28 березня в київському "Палаці спорту".

При цьому українська співачка Христина Соловій вже заявила про відмову від участі в цьому концерті.

Заявлено, що в події візьме участь чимало артистів, серед яких була і Христина Соловій. Однак після оголошення запрошених гостей виконавиця зробила в Instagram-stories заяву.

Христина Соловій запевнила, що поважає і шанує творчість Степана Гігі. Однак співачка не виступатиме на концерті, присвяченому його пам'яті. А все тому, що організатори заходу не комунікували з нею, і вона навіть не знала, що знаходиться в списку запрошених артистів.

"Дуже поважаю творчість Степана Гігі і поважаю його творчу спадщину. Але мені не було відомо, що організатори додали мене як учасницю. Тому в заході я не беру участі", - повідомила артистка.

Степан Гіга - причина смерті

Степан Гіга помер через ускладнення цукрового діабету. Довгий час його стан тримали в секреті від широкої публіки, проте артисту довелося перенести кілька операцій. Перед смертю Гізі ампутували ногу.

Степан Гіга - головне

Раніше Главред повідомляв, що український співак Іво Бобул розповів про те, чому хвороба Степана Гіги привела легендарного артиста до несподіваної смерті.

Відома українська співачка Світлана Білоножко розповіла про страшний діагноз, який забрав життя легендарних артистів Віталія Білоножко і Степана Гіга.

Про особу: Степан Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікіпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга в 2002 році був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, в листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Про особу: Христина Соловій Христина Соловій — українська співачка, автор-виконавиця пісень. Відеокліп "Держи" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн переглядів і зробив співачку призером премії YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій — перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

