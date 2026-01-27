Зірка "Танців з зірками" після операції зізнався, що з ним відбувається

Женя Кот розкрив причину, яка привела його на стіл хірурга.

https://glavred.net/stars/zvezda-tancev-so-zvezdami-posle-operacii-priznalsya-chto-s-nim-proishodit-10735679.html Посилання скопійоване

Женя Кот зараз - танцюрист розкрив деталі операції / колаж: Главред, фото: instagram.com/kot_jenya

Коротко:

Євген Кот переніс операцію

Пізніше артист розкрив правду про свій стан

Минулого тижня український танцюрист Женя Кот налякав шанувальників кадрами з лікарні - з перебинтованою головою він розповів у соціальних мережах, що переніс операцію. Хірургічне втручання артист довго відкладав, але тепер вирішив, що пора це змінити. Правда, причину операції Кот розкривати не став.

Разом з дружиною Євген з'явився днями на червоній доріжці. На його голові красувалася шапка, що викликало питання у кореспондента Люкс ФМ. Тоді танцюрист розкрив карти.

відео дня

"Це проста операція на вухах. Треба було видалити один хрящ, який почав розростатися. Я вже дуже давно мав це зробити. Й січень ось більш вільний. І зрозуміло, що коли хрящ підрізається, то форма вуха змінюється. Тому щоб вони не були різними - підрівняли трохи. Це була операція потрібна й естетична", - розповів Євген Кот.

Женя Кот після операції / фото: instagram.com/kot_jenya

Зараз Женя Кот виходить на публіку в шапці / Скріншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Ротару врятувала від окупації рідних відомої співачки. Оксана Пекун зізналася, що Ауріка прийшла на допомогу в критичний для її сім'ї момент.

Також українська актриса Катя Кузнєцова заговорила про стосунки після розставання з росіянином. Пара була разом 8 років і прийняла рішення розійтися минулого року.

Читайте також:

Про персону: Євген Кот Євген Кот - український хореограф, режисер-постановник, учасник і переможець шоу "Танцюють всі!" і "Танці з зірками", режисер-постановник номерів для шоу Х-фактор і Україна має талант на телеканалі СТБ. Актор першого плану 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" і "Вартові мрій". Суддя проєкту "Україна має талант" 2021, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред