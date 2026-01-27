Зірка "Танців з зірками" після операції зізнався, що з ним відбувається

Коротко:
- Євген Кот переніс операцію
- Пізніше артист розкрив правду про свій стан
Минулого тижня український танцюрист Женя Кот налякав шанувальників кадрами з лікарні - з перебинтованою головою він розповів у соціальних мережах, що переніс операцію. Хірургічне втручання артист довго відкладав, але тепер вирішив, що пора це змінити. Правда, причину операції Кот розкривати не став.
Разом з дружиною Євген з'явився днями на червоній доріжці. На його голові красувалася шапка, що викликало питання у кореспондента Люкс ФМ. Тоді танцюрист розкрив карти.
"Це проста операція на вухах. Треба було видалити один хрящ, який почав розростатися. Я вже дуже давно мав це зробити. Й січень ось більш вільний. І зрозуміло, що коли хрящ підрізається, то форма вуха змінюється. Тому щоб вони не були різними - підрівняли трохи. Це була операція потрібна й естетична", - розповів Євген Кот.
Про персону: Євген Кот
Євген Кот - український хореограф, режисер-постановник, учасник і переможець шоу "Танцюють всі!" і "Танці з зірками", режисер-постановник номерів для шоу Х-фактор і Україна має талант на телеканалі СТБ. Актор першого плану 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" і "Вартові мрій". Суддя проєкту "Україна має талант" 2021, повідомляє Вікіпедія.
