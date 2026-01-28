"Ти не просто мій чоловік": Альона Омаргалієва публічно звернулася до чоловіка-воїна

Сьогодні, 28 січня, обранець артистки Тамерлан святкує свій день народження.

Альона Омаргалієва публічно звернулася до чоловіка-воїна / колаж: Главред, фото: instagram.com/omargalieva.alena

Популярна українська співачка Олена Омаргалієва публічно звернулася до свого чоловіка-військового Тамерлана.

Сьогодні, 28 січня, обранець артистки святкує свій день народження. Йому виповнилося 37 років. З нагоди свята Олена вирішила привітати його в Instagram і показала спільні фото з іменинником.

"Мій котику, вітаю тебе з днем народження. Ти не просто мій чоловік, ти мій захисник, опора і найкращий тато для нашого сина. Кожен день я бачу твою силу, мужність і доброту, твою здатність робити навіть найскладніше простим для нашої родини. Я пишаюся тобою і вдячна за все, що ти робиш для нас і для тих, кого любиш", - написала Омаргалієва.

Вона також побажала чоловікові здоров'я і радості, а ще подякувала такими словами.

"Нехай твої сміливі і часом, здавалося б, нереальні ідеї знаходять своє втілення, а серце завжди відчуває радість і спокій. Нехай тебе оберігають всі вищі сили і будь-які труднощі проходять повз тебе. Бажаю, щоб ти завжди був щасливий, здоровий і впевнений у завтрашньому дні. Я поруч, вірю в тебе і дуже тебе люблю. Наша сім'я щаслива завдяки тобі, і я хочу, щоб ти відчував це кожен день", - написала вона.

Про особу: Альона Омаргалієва Алена Омаргалієва - українська співачка, автор пісень і колишня учасниця співочого дуету TamerlanAlena. У червні 2020 року представила сольний проект Alena Omargalieva, повідомляє Вікіпедія.

