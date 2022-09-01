Французький ангел: 55-річна Патрісія Каас похвалилася стрункою фігурою в прозорій блузці

Музична легенда випромінює флюїди привабливості навіть у повсякденному житті.
Французька співачка Патрісія Каас відома не тільки своїм характерним глибоким голосом з хрипотою, через який її порівнюють з такими дівами як Едіт Піаф і Марлен Дітріх.
Витончена француженка підкорила серця мільйонів шанувальників своїм загадковим образом - томний погляд, тонкі арки брів, темний макіяж. З кінця вісімдесятих Каас - втілення чуттєвої ніжності через музику та зовнішній вигляд.
Вона залишається собі вірна і в уже зрілому віці: зараз співачці 55, але вона все ще зберегла свій неймовірний магнетизм. Наприклад, на її сторінці в Instagram з'явився знімок, на якому співачка позує в напівпрозорій кофті, укорочених джинсах і босоніжках на шпильці. Вона стоїть на тлі скульптури так, що за її спиною ніби розгорнулося два величезних крила.
"Ангельський" вигляд Каас припав до душі її шанувальникам, які провели паралель з небесним звучанням її меццо-сопрано.
Раніше 64-річна американська акторка і модель Шерон Стоун показала, як розважається на вечірці біля басейну у максимально відкритому купальнику з глибоким вирізом.
Також українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук показала розминку в коротких шортиках, які під час руху оголювали сідниці спортсменки.
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