Український МіГ-29 розбився на Одещині: у ПС розповіли про долю льотчика

Коротко:
- Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29
- Інцидент стався на Одещині під час бойового завдання
- Льотчик успішно катапультувався
Увечері 10 серпня під час виконання бойового завдання на Одещині розбився винищувач МіГ-29. Пілот катапультувався та був евакуйований до медичного закладу. Про це повідомили Повітряні сили України.
"Під час виконання бойового завдання втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил. Льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника на Одещині", - йдеться у повідомленні.відео дня
Попередньо, під час пуску авіаційної ракети виникла нештатна ситуація. Літак загорівся, після чого пілот втратив керування ним, попри спроби врятувати винищувач.
Льотчик катапультувався та вижив. Наразі він перебуває в медичному закладі.
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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про втрату винищувача МіГ-29 під час бойового завдання на Полтавщині. Пілот катапультувався та доставлений до медичного закладу для обстеження. Інцидент стався вночі 27 червня 2026 року.
Також 29 липня Україна втратила винищувач F-16 під час бойового завдання на одному з напрямків фронту. За повідомленням, льотчик успішно евакуйований та доставлений до лікувального закладу.
Смілянська міська рада повідомила про загибель авіатехніка внаслідок падіння вертольота під час виконання бойового польотного завдання на Кіровоградщині. У повідомленні вказано, що загинув 28-річний старший лейтенант Ярослав Демчевський. За даними міськради, трагедія сталася 31 липня 2026 року і прощання заплановано на 8 серпня.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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