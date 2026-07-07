Їй було 37 років: раптово померла популярна британська співачка

Коротко:
- Чим прославилася співачка
- Що з нею сталося
Померла співачка Лорен Беннетт, яка прославилася як одна з вокалісток хіта LMFAO "Party Rock Anthem".
Смерть Беннетт була підтверджена в понеділок у заяві її колишнього гурту GRL. Про це повідомило видання New York Post.
"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої улюбленої Лорен", - йдеться у заяві.
Уродженка Меофама, графство Кент, Англія, Беннетт залишила після себе шестирічну доньку - Харлоу - від танцюриста та актора фільму "Footloose" Кенні Уормалда.
Останній допис співачки в Instagram був опублікований у лютому, де вона виклала кавер на хіт Ненсі Сінатри "These Boots Were Made for Walkin'".
"Наші серця розбиті, і ми не можемо висловити словами, як багато вона для нас значила. Ми назавжди збережемо в пам'яті любов, сміх і незліченні спогади, які вона нам подарувала. Її прекрасний дух торкнувся життя багатьох людей, і ми будемо дуже за нею сумувати та завжди будемо її любити", - йдеться в заяві.
Пісня "Party Rock Anthem" вийшла у 2011 році. Вона шість тижнів посідала перше місце в чарті Billboard Hot 100 і очолила хіт-паради у 20 різних країнах.
Про причини смерті молодої співачки жодної інформації не повідомляється.
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Про особу: Лорен Беннет
Лорен Беннет була англійською співачкою, учасницею жіночих гуртів Paradiso Girls та G.R.L. Вона також співпрацювала з CeeLo Green, Robin Antin, The Pussycat Dolls та LMFAO. Вона взяла участь у записі треку останнього гурту "Party Rock Anthem" у 2011 році, який став її першим синглом номер один у Великій Британії та США. Беннет також розпочала сольну кар’єру, випустивши сингли "I Wish I Wish" та "Hurricane" у 2011 та 2016 роках відповідно.
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