Їй було 37 років: раптово померла популярна британська співачка

Поки що невідомо, що насправді сталося з популярною співачкою.

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Померла популярна британська співачка / Колаж Главред, фото Instagram/laurenbennett

Коротко:

Чим прославилася співачка

Що з нею сталося

Померла співачка Лорен Беннетт, яка прославилася як одна з вокалісток хіта LMFAO "Party Rock Anthem".

Смерть Беннетт була підтверджена в понеділок у заяві її колишнього гурту GRL. Про це повідомило видання New York Post.

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"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої улюбленої Лорен", - йдеться у заяві.

Уродженка Меофама, графство Кент, Англія, Беннетт залишила після себе шестирічну доньку - Харлоу - від танцюриста та актора фільму "Footloose" Кенні Уормалда.

Співачці не виповнилося й 40 років / Скріншот

Останній допис співачки в Instagram був опублікований у лютому, де вона виклала кавер на хіт Ненсі Сінатри "These Boots Were Made for Walkin'".

"Наші серця розбиті, і ми не можемо висловити словами, як багато вона для нас значила. Ми назавжди збережемо в пам'яті любов, сміх і незліченні спогади, які вона нам подарувала. Її прекрасний дух торкнувся життя багатьох людей, і ми будемо дуже за нею сумувати та завжди будемо її любити", - йдеться в заяві.

Пісня "Party Rock Anthem" вийшла у 2011 році. Вона шість тижнів посідала перше місце в чарті Billboard Hot 100 і очолила хіт-паради у 20 різних країнах.

Про причини смерті молодої співачки жодної інформації не повідомляється.

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Про особу: Лорен Беннет Лорен Беннет була англійською співачкою, учасницею жіночих гуртів Paradiso Girls та G.R.L. Вона також співпрацювала з CeeLo Green, Robin Antin, The Pussycat Dolls та LMFAO. Вона взяла участь у записі треку останнього гурту "Party Rock Anthem" у 2011 році, який став її першим синглом номер один у Великій Британії та США. Беннет також розпочала сольну кар’єру, випустивши сингли "I Wish I Wish" та "Hurricane" у 2011 та 2016 роках відповідно.

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