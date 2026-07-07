Кум Насті Каменських не може додзвонитися до співачки: у чому причина

Геннадій Вітер також відреагував на повернення дуету Потап і Настя, про яке артисти нещодавно оголосили.

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Кум Насті Каменських не може додзвонитися до співачки / колаж: Главред, фото: instagram.com/genaviter_official, instagram.com/kamenskux

Коротко:

Настя Каменських змінила номер свого телефону

Зв'язок між Геннадієм і Настею перервався

Відомий український співак і продюсер Геннадій Вітер, який є кумом Насті Каменських, розповів про спілкування зі співачкою під час війни.

За його словами, зв'язок між ними фактично перервався. Все через те, що співачка змінила номер свого телефону.

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"Я готовий і радий чути її, але вона змінила номер телефону. Скажу чесно, у мене нового номера просто немає", - підкреслив Вітер у коментарі для проєкту "Тур із зірками".

Геннадій також відреагував на повернення дуету Потап і Настя, про яке артисти оголосили нещодавно після 9-річної перерви.

"Для мене вся тема, пов’язана з Настею, дуже особлива й болюча. Я дуже її поважаю, дуже люблю. Але те, що стосується возз’єднання дуету... У мене дуже негативне враження від цієї ситуації. Напевно, це просто бажання заробити якусь копійку. Ми ж розуміємо, що коли ти був у Україні зіркою, тебе поважали, запрошували і в тебе завжди була робота. Зараз цього немає", – зазначив співак.

Настя Каменських інфографіка / Главред

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Про особу: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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