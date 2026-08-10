Ціни на товари та продукти підскочили: у Держстаті розкрили, що подорожчало

У річному обчисленні інфляція в липні 2026 року зросла до 7,7 % з 7,2 % за підсумками червня.

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Українцям розповіли про чергове подорожчання продуктів / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

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Інфляція в липні 2026 року зросла до 7,7%

Зросли ціни на фрукти, рибу, соняшникову олію, молочні продукти, хліб і макарони

Споживчі ціни в Україні в липні 2026 року зросли на 0,3%. У річному обчисленні інфляція в липні 2026 року зросла до 7,7% з 7,2% за підсумками червня.

Як повідомила Державна служба статистики, у липні порівняно з червнем цього року на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 6% і 5,9%) подешевшали яйця та овочі. На 1,3–0,6% знизилися ціни на свинину, м’ясо птиці, продукти переробки зернових, сало.

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Водночас на 1,5–0,6% зросли ціни на фрукти, рибу та рибні продукти, соняшникову олію, безалкогольні напої, молоко та молочні продукти, хліб, макаронні вироби, цукор. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Одяг та взуття подешевшали на 4,8%, зокрема одяг – на 5,8%, взуття – на 3,5%. Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,6% відбулося переважно через підвищення тарифів на водопостачання на 31,9% та на каналізацію – на 29,8%.

Ціни на транспорт зросли на 1,3% переважно через подорожчання проїзду в автомобільних та залізничних пасажирських перевезеннях на 6,0% та 2,7% відповідно.

/ Главред - інфографіка

В Україні зростають ціни: що впливає на вартість продуктів

На українців може чекати черговий виток зростання цін на продукти. Експерти попереджають, що найближчим часом на вартість товарів можуть вплинути одразу кілька факторів, серед яких особливе значення мають проблеми з паливом та збільшення логістичних витрат.

Одним із можливих чинників подорожчання називають перебої з постачанням пального. Якщо перевізникам доведеться стикатися з нестачею палива або його вищою вартістю, додаткові витрати неминуче позначатимуться на кінцевій ціні товарів для споживачів.

Економіст Зіновій Свереда припускає, що перші зміни українці можуть помітити вже протягом найближчих тижнів. За його оцінкою, ситуація на ринку енергоресурсів залишається важливим чинником формування цін у країні.

Додаткові ризики пов’язані з тим, що Україна суттєво залежить від імпорту енергоносіїв. Їхня вартість формується з урахуванням ситуації на світовому ринку, тому будь-які помітні коливання цін на паливо та інші ресурси здатні поступово збільшувати собівартість виробництва, доставки та реалізації продуктів.

Таким чином, зростання витрат на енергію та транспорт може створити додатковий тиск на продовольчий ринок і стати однією з причин нового підвищення цін у магазинах.

Ціни на продукти - новини за темою

Нагадаємо, як повідомляв Главред, якщо через російські атаки робота українських портів буде обмежена, це неоднозначно позначиться на цінах на різні товари.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту з боку виробників сирів та кондитерських виробів.

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