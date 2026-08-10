Повістка, ВЛК і розшук: юрист розповів про наслідки втрати бронювання

Муренко пояснив, чому втрата бронювання майже гарантує повістку.

https://glavred.net/ukraine/povestka-vvk-i-rozysk-yurist-rasskazal-o-posledstviyah-poteri-bronirovaniya-10787357.html Посилання скопійоване

Що відбувається після втрати бронювання / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви юриста:

Втрата бронювання майже гарантує повістку

ТЦК може доправити людину на ВЛК того ж дня

ТЦК дедалі частіше перевіряє наявність бронювання, а не розшук

Втрата бронювання чи відстрочки не дає людині гарантованого часу на власні справи - представники ТЦК та СП можуть доправити її на ВЛК того ж дня, а частина процедур на практиці відбувається без чіткого правового врегулювання. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко.

"Ми не можемо фізично змушувати людину проходити ВЛК, подобається це комусь чи ні. Наразі відповідальність за непроходження ВЛК має адміністративний характер. Якщо держава вважає, що громадянин не пройшов ВЛК, на нього має бути накладено штраф", - зазначив він. відео дня

Що чекає людину після втрати бронювання

Юрист пояснює: якщо людина не потрапляє на очі представникам ТЦК чи поліції на вулиці, найімовірніше, їй просто надішлють повістку поштою.

За його спостереженнями, зараз увагу звертають не стільки на статус розшуку, скільки саме на наявність чи відсутність бронювання та відстрочки.

"Якщо у вас немає ані відстрочки, ані бронювання, ймовірність призову, навіть за відсутності розшуку, дуже висока. Якщо ж людина протягом місяця-двох нікого не зустріне на вулиці, їй може просто надійти повістка, сформована в електронній системі та надіслана звичайною поштою", - пояснив Муренко.

Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Ігнорування повістки, за словами юриста, має свою ціну - статус порушника правил військового обліку і роки життя в постійній тривозі.

"Якщо не з'явиться за повісткою, може потрапити в розшук і отримати статус порушника правил військового обліку. Після цього ТЦК і СП передають інформацію поліції, поліція вносить його до своєї бази "Армор". І людина може опинитися в ситуації, коли роками сидить вдома і боїться куди-небудь вийти", - наголосив він.

Дивіться відео інтервʼю Нікіти Муренка Главреду про зміни у мобілізації:

В Україні запровадили мобілізацію без ТЦК

В Київському міському ТЦК та СП розповіли, що в Україні оновили процедуру добровільного призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Зазначається, що охочі приєднатися до Сил оборони можуть оформлювати вступ безпосередньо через обрану військову частину, без звернення до ТЦК та СП.

"Новий механізм наразі діє для добровольців, які призиваються за мобілізацією. Для вступу на військову службу за контрактом продовжує діяти чинний порядок оформлення", - наголосили в ТЦК.

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували електронну петицію з вимогою запровадити обов'язкову мобілізацію для жінок, які не мають дітей. Однак керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що жодної жіночої мобілізації не планується.

Також в Україні набула розголосу електронна петиція з вимогою скасувати право на відстрочку від мобілізації та звільнення зі служби для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Крім того, в Україні можуть змінитися правила бронювання від мобілізації. Зокрема, бронь може стати платною або з обов’язковою службою в резерві.

Читайте також:

Про персону: Нікіта Муренко Нікіта Муренко - керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред