Меган Маркл звинуватили у поширенні пліток про короля Чарльза

Сама герцогиня публічно не коментувала цю ситуацію.

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Меган Маркл знову стала зіркою ЗМІ / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Коротко:

Про яку подію говорила Меган Маркл

Хто дізнався інсайдерську інформацію

Американська телеведуча та бізнесвумен Марта Стюарт заявила, що Меган Маркл нібито ділилася подробицями своєї приватної зустрічі з королем Чарльзом III під час вечері в Каліфорнії.

Як пише Page Six, за словами Стюарт, герцогиня нещодавно повернулася з поїздки до Великої Британії і під час світського заходу обговорювала візит до короля. Йдеться про закриту сімейну зустріч, яка відбулася в липні і стала першою за кілька років зустріччю Чарльза з онуками - принцом Арчі та принцесою Лілібет.

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Меган Маркл відвезла дітей до Лондона / Фото Instagram/meghan

Однак версія Стюарт викликала сумніви. Джерела, які були присутні на тій самій вечері, стверджують, що Маркл не ділилася подробицями поїздки і лише коротко згадала, що сім’я гарно провела час у відпустці. Один із гостей назвав слова телеведучої "абсолютно неправдивими".

Інсайдери також зазначають, що сама Меган з повагою ставиться до Стюарт і була рада познайомитися з нею на заході. При цьому обговорення приватної зустрічі з королівською родиною могло б вважатися порушенням негласних правил конфіденційності, тому ця тема викликала широкий резонанс.

Король Чарльз III / ua.depositphotos.com

Сама герцогиня публічно ситуацію не коментувала.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021).

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