Меган Маркл 45 років: хто з членів королівської родини не привітає герцогиню

Герцогиня відсвяткує 45-річчя, і стало відомо, хто не привітає її з головним святом.

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Меган Маркл може повернутися в кіно / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Коротко:

Хто привітає Меган

Хто точно не відсвяткує день народження актриси

4 серпняМеган Маркл святкує 45-річчя на тлі, як і раніше, непростих стосунків із британською королівською родиною.

Як пише Page Six, публічних привітань від Букінгемського палацу герцогині Сассекській чекати не варто, проте деякі родичі принца Гаррі можуть зв’язатися з нею приватно.

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Меган Маркл і принц Гаррі - суперечливі особистості / ua.depositphotos.com

Королівський оглядач Том Сайкс вважає, що король Карл III, найімовірніше, не залишить день народження невістки без уваги. На його думку, монарх може особисто передати привітання Меган. Інший експерт, Кінсі Скофілд, припускає, що від імені короля їй можуть надіслати листівку або невеликий подарунок через співробітників палацу.

При цьому розраховувати на подібний жест з боку принца Вільяма та Кейт Міддлтон, на думку експертів, Меган не доводиться. Стосунки між родинами залишаються напруженими, а конфлікт між братами досі не вирішено. Скофілд стверджує, що принц і принцеса Уельські, як і раніше, пов’язують Меган із втратою довіри всередині королівської родини.

Меган Маркл виповнюється 45 років / фото: instagram.com, Меган Маркл

Не з’явиться привітання й в офіційних акаунтах королівської родини. Після того як у 2020 році Гаррі та Меган відмовилися від обов’язків діючих членів монархії й переїхали до США, палац перестав публічно відзначати їхні дні народження. За словами експертів, у Букінгемському палаці це пояснюють чинним протоколом, а не особистим ставленням до подружжя.

Водночас у стосунках Сассекських із Карлом III останнім часом намітилися зміни. У липні Гаррі та Меган разом із дітьми - семирічним Арчі та п’ятирічною Лілібет - зустрілися з королем і королевою Каміллою в Хайгроув-хаусі. Це була перша за чотири роки зустріч, на якій обидві родини були присутні разом. Джерело Page Six стверджувало, що спілкування не можна було назвати виключно теплим, проте сторони продовжують робити кроки до примирення.

Що стосується самого свята, Меган, ймовірно, відсвяткує 45-річчя в приватній обстановці. Рік тому герцогиня провела день народження в колі сім’ї та друзів, влаштувавши святкову вечерю в одному з ресторанів Беверлі-Гіллз.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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