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Польща виставила умову Україні для вступу в ЄС - що вимагає

Руслана Заклінська
10 серпня 2026, 20:44
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Спікер Сейму Польщі пов’язав євроінтеграцію України з історичною пам’яттю.
Польща виставила умову Україні для вступу в ЄС - що вимагає
Польща вимагає визнання Волинської трагедії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Коротко:

  • Україна має визнати Волинську трагедію геноцидом для вступу в ЄС
  • Польща закликає відновити взаємну довіру з Україною
  • Політик засудив ворожість між поляками та українцями

Спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий заявив, що Україна має визнати Волинську трагедію 1943-1944 років геноцидом поляків для вступу до Європейського Союзу. Про це він сказав після зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, пише Rzeczpospolita.

Чажасти та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відвідали українських дітей, які постраждали внаслідок війни. Школярі перебували в літньому таборі у Щавниці Малопольського воєводства.

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Чажасти наголосив, що підтримує європейську інтеграцію України. Водночас він заявив, що членство в ЄС передбачає не лише економічні переваги, а й спільні демократичні цінності.

"ЄС - це демократія та цінності; це не просто банкомат. Це також означає називати геноцид тим, чим він є. Це історія, і жодна нація не може втекти від своєї історії", - заявив він.

Чажастий також закликав відновити взаємну довіру між Польщею та Україною. Він засудив будь-які прояви ворожості щодо українців у Польщі та поляків в Україні.

"Жодна ситуація не є настільки поганою, щоб не було виходу; нам потрібно відновити взаємну довіру", - додав польський спікер.

Польща виставила умову Україні для вступу в ЄС - що вимагає
Вступ до ЄС / Інфографіка: Главред

Що чекає на українців у Польщі - думка експерта

В інтерв’ю Главреду заявив директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик, що напади та прояви ворожості щодо українців у Польщі можуть продовжитися. Водночас українцям не варто поспішно залишати країну, якщо польські правоохоронці продовжують оперативно реагувати на такі випадки.

За його словами, поки польська поліція розшукує та притягує до відповідальності винних у нападах, у країні зберігається правова держава, якою українцям варто користуватися.

"Я не виключаю продовження погромів у Польщі. Я не хочу закликати українців повертатися або їхати з Польщі. Допоки в Польщі оперативно розшукують і карають винних у нападах на українців, там зберігається правова держава. І нею варто користуватися", - заявив Кулик.

Відносини України і Польщі - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, віцепрем'єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш висунув умови для вступу України до ЄС. Косіняк-Камиш перелічив три вимоги і висловив сумнів у швидкому членстві України в ЄС, зазначивши, що переговорний процес може тривати багато років.

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про розгляд питання щодо передачу ракет Patriot і залучення українських експертів до розслідування падіння Х-101. Одна з крилатих ракет Х-101 порушила повітряний простір Польщі і впала приблизно за 50 км від Любліна.

Віцепрезидент партії Тобіаш Бохенський ініціював законопроєкт про депортацію непрацюючих українських чоловіків мобілізаційного віку. За офіційною статистикою 2025 року в Польщі було зареєстровано трохи більше ніж 11 тисяч безробітних українців.

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Про ресурс: Rzeczpospolita

Rzeczpospolita - одне з найвідоміших і найавторитетніших польських щоденних видань, що спеціалізується на політиці, економіці, праві та міжнародних новинах. Газета вважається впливовим діловим та суспільно-політичним ЗМІ в Польщі.

Заснована в 1920 році, сучасна версія виходить з 1982 року.

Видається медіагрупою Gremi Media SA.

Штаб-квартира знаходиться у Варшаві.

Публікує новини, аналітику, економічні огляди, юридичні матеріали та інтерв’ю.

Має репутацію якісного ділового та аналітичного ЗМІ, часто цитується іншими польськими медіа.

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