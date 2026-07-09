У російської співачки-прихильниці Путіна запідозрили рак

Аніта Цой, яка підтримує війну, пройшла опромінення.

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Прихильниця Путіна Цой пройшла опромінення / Колаж Главред, фото Instagram/anitatsoy

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Що заявила прихильниця Путіна

Про яке захворювання йдеться

Російська співачка-путіністка Аніта Цой, яка відкрито підтримує терориста Путіна та напади Росії на Україну, за чутками, хвора на онкологію.

Про це написали низка російських пропагандистських ЗМІ.

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За словами Цой, проблеми зі здоров’ям пов’язані із захворюванням щитовидної залози, з яким вона живе вже багато років. Крім того, нещодавно вона проходила лікування в онкологічному центрі.

Путіністка Цой заговорила про рак / Фото Instagram/anitatsoy

Тим часом співачка вирішила спростувати чутки про своє здоров’я.

"Я вже давно живу з цим. Мені настав час видаляти щитовидну залозу, тому мені призначили опромінення. Я дійсно почувалася дуже погано. Це було в квітні. Але на рак я не хворію", - пояснила прихильниця Путіна.

Цой про війну

Аніта Цой підтримує терористичну Росію і виступає з провладних позицій щодо війни. Зокрема, вона їздила на окуповані території, де відвідувала госпіталі з пораненими та заявляла про необхідність "закатати в банку зло, що розпалює війни".

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Про персону: Аніта Цой Аніта Цой - російська співачка, композиторка, поетеса, телеведуча, підприємниця та філантропка корейського походження; народна артистка Росії, народна артистка Республіки Башкортостан. Офіційно підтримує війну, вбивства мирних українців та захоплення Росією українських територій.

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