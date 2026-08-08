Дочка Орбакайте стала неймовірно високою: вищою за всіх

Коротко:
- Як виглядала дочка Орбакайте
- З ким вона з'явилася
Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і переїхала з родиною жити до США, поділилася кадрами, на яких видно, як сильно виросла її молодша дочка Клавдія.
Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На відео Орбакайте гордо крокує разом зі своїми трьома дітьми: із сином від Володимира Преснякова, із сином від чеченського бізнесмена та донькою. У ролику видно, наскільки її молодша донька сильно виросла і наскільки відрізняється зростом від своїх братів.
Крім того, дівчина на голову вища за свою матір, зріст якої становить 173 сантиметри.
Зазначимо, що зріст батька дівчини Михайла Земцова становить майже 2 метри, а саме 198 сантиметрів.
Своє відео Орбакайте підписала просто: "Мої вірні друзі".
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Про особу: Крістіна Орбакайте
Крістіна Орбакайте - радянська та російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну у соціальній мережі Instagram співачка опублікувала допис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше допис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.
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