Дочка Орбакайте стала неймовірно високою: вищою за всіх

Дочка Орбакайте Клавдія стала дуже високою.

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Крістіна Орбакайте прогулялася з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

Коротко:

Як виглядала дочка Орбакайте

З ким вона з'явилася

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і переїхала з родиною жити до США, поділилася кадрами, на яких видно, як сильно виросла її молодша дочка Клавдія.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Орбакайте показала на публіку свою височенну доньку / Скріншот

На відео Орбакайте гордо крокує разом зі своїми трьома дітьми: із сином від Володимира Преснякова, із сином від чеченського бізнесмена та донькою. У ролику видно, наскільки її молодша донька сильно виросла і наскільки відрізняється зростом від своїх братів.

Орбакайте показала на публіці свою височенну доньку / Скріншот

Крім того, дівчина на голову вища за свою матір, зріст якої становить 173 сантиметри.

Орбакайте показала світу свою височенну дочку / Скріншот

Зазначимо, що зріст батька дівчини Михайла Земцова становить майже 2 метри, а саме 198 сантиметрів.

Своє відео Орбакайте підписала просто: "Мої вірні друзі".

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Про особу: Крістіна Орбакайте Крістіна Орбакайте - радянська та російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).

У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну у соціальній мережі Instagram співачка опублікувала допис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше допис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

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