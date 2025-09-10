Рус
  3. Stars

20 доларів на автограф: Усик вразив зустріччю з голлівудськими зірками

Христина Трохимчук
10 вересня 2025, 14:33
117
Український чемпіон Олександр Усик прокладає дорогу у Голлівуд.
Олександр Усик, Катерина Усик, Дуейн
Олександр Усик та Катерина Усик зустрілись з Дуейном "Скелею" Джонсоном / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Усик

Ви дізнаєтесь:

  • Усик відвідав кінофестиваль у Торонто
  • З якими голлівудськими зірками він зустрівся

Український боксер Олександр Усик з дружиною з'явився на Міжнародному кінофестивалі в Торонто разом з голлівудськими акторами Дуейном "Скелею" Джонсоном та Емілі Блант. Фотографії з події зіркова пара опублікувала у Instagram.

Чемпіон був присутнім на події разом з зірками Голлівуду не випадково — Олександр Усик знявся у спортивній драмі "Незламний", де зіграв роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

відео дня
Олександр Усик, Дуейн
Олександр Усик, Дуейн "Скеля" Джонсон, Емілі Блант на прем'єрі фільму "Незламний" / фото: instagram.com, Олександр Усик

Під час прем'єри фільму у Торонто Усик вийшов на сцену разом з колегами по знімальному майданчику та отримав шалені оплески зали. Також Катерина Усик опублікувала фотографії з Дуейном Джонсоном та Емілі Блант, а український чемпіон отримав автограф зірки — "Скеля" підписав йому 20-доларову купюру.

Катерина Усик, Дуейн
Катерина Усик з Дуейном "Скелею" Джонсоном / фото: instagram.com, Катерина Усик

Олександр Усик — роль у фільмі "Незламний"

Олександр Усик з’явився у фільмі в образі Ігоря Вовчанчина — відомого українського бійця ММА, який колись протистояв Марку Керру. Уродженець Харківщини став чемпіоном IFC і IAFC, а його неповторна техніка настільки вразила світ єдиноборств, що дістала назву "удар Вовчанчина". Епізодична роль дозволила Усику підкреслити характер і силу українського спортсмена.

Олександр Усик
Олександр Усик / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Олександру Усику загрожувала втрата титулу WBO та статусу абсолютного чемпіона світу. Причиною стали закиди опонентів, що боксер нібито симулював травму. Причиною стали танці чемпіона разом з Іво Бобулом та Надією Дорофєєвою на благодійному заході.

Також команда Усика заявила, що для наступного поєдинку спортсмен може обрати несподіваного суперника. Олександр не відкидає можливості провести бій за правилами в ММА та обрав собі за противника Джейка Пола.

Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки

09:44

РФ завжди випробовує межі можливого: Зеленський відреагував на атаку дронів на Польщу

09:41

Масований удар РФ по Україні: в ПС сказали, скільки Шахедів полетіли в Польщу

