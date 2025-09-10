20 доларів на автограф: Усик вразив зустріччю з голлівудськими зірками

Ви дізнаєтесь:
- Усик відвідав кінофестиваль у Торонто
- З якими голлівудськими зірками він зустрівся
Український боксер Олександр Усик з дружиною з'явився на Міжнародному кінофестивалі в Торонто разом з голлівудськими акторами Дуейном "Скелею" Джонсоном та Емілі Блант. Фотографії з події зіркова пара опублікувала у Instagram.
Чемпіон був присутнім на події разом з зірками Голлівуду не випадково — Олександр Усик знявся у спортивній драмі "Незламний", де зіграв роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.
Під час прем'єри фільму у Торонто Усик вийшов на сцену разом з колегами по знімальному майданчику та отримав шалені оплески зали. Також Катерина Усик опублікувала фотографії з Дуейном Джонсоном та Емілі Блант, а український чемпіон отримав автограф зірки — "Скеля" підписав йому 20-доларову купюру.
Олександр Усик — роль у фільмі "Незламний"
Олександр Усик з’явився у фільмі в образі Ігоря Вовчанчина — відомого українського бійця ММА, який колись протистояв Марку Керру. Уродженець Харківщини став чемпіоном IFC і IAFC, а його неповторна техніка настільки вразила світ єдиноборств, що дістала назву "удар Вовчанчина". Епізодична роль дозволила Усику підкреслити характер і силу українського спортсмена.
Раніше Главред повідомляв, що Олександру Усику загрожувала втрата титулу WBO та статусу абсолютного чемпіона світу. Причиною стали закиди опонентів, що боксер нібито симулював травму. Причиною стали танці чемпіона разом з Іво Бобулом та Надією Дорофєєвою на благодійному заході.
Також команда Усика заявила, що для наступного поєдинку спортсмен може обрати несподіваного суперника. Олександр не відкидає можливості провести бій за правилами в ММА та обрав собі за противника Джейка Пола.
Про персону: Олександр Усик
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
