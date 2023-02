"Ще два-три тижні і запалає": Нікітюк і Павлик піснею потролили Арестовича

Віктор Павлік спершу не зрозумів суть жарту Лесі Нікітюк щодо Арестовича, але потім погодився все ж її підтримати співом.

Олексій Арестович, Віктор Павлік, Леся Нікітюк / Колаж фото УНІАН

Відома телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк влаштувала імпровізований дует з легендарним співаком і гітаристом Віктором Павликов і виконати його популярний шлягер "Ні обіцянок, ні пробачень" – але з трохи зміненим текстом. Таким роликом 57-річний музикант поділився у своєму Instagram.

Нікітюк жартівливо замінила рядок з пісні "Ще два тижні, і запалає" на "Ще два-три тижні". Причому Павлик навіть не відразу зрозумів, що це омаж гучній фразі колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича (який на початку повномасштабного військового вторгнення пророкував − "війна закінчиться через два-три тижні").

Музикант погодився підтримати жарт Никитюк. "Я не знав, що така фішка є. Ще два-три тижні. Класно", - сказав Віктор Павлік.

"На концертах робіть так. Я вам кажу, порвете зал. Ви і так його рвете", – підсумувала бесіду Нікітюк.

