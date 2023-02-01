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"Ще два-три тижні і запалає": Нікітюк і Павлик піснею потролили Арестовича

1 лютого 2023, 13:15
Віктор Павлік спершу не зрозумів суть жарту Лесі Нікітюк щодо Арестовича, але потім погодився все ж її підтримати співом.
Арестович, Павлик, Никитюк
Олексій Арестович, Віктор Павлік, Леся Нікітюк / Колаж фото УНІАН

Відома телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк влаштувала імпровізований дует з легендарним співаком і гітаристом Віктором Павликов і виконати його популярний шлягер "Ні обіцянок, ні пробачень" – але з трохи зміненим текстом. Таким роликом 57-річний музикант поділився у своєму Instagram.

Нікітюк жартівливо замінила рядок з пісні "Ще два тижні, і запалає" на "Ще два-три тижні". Причому Павлик навіть не відразу зрозумів, що це омаж гучній фразі колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича (який на початку повномасштабного військового вторгнення пророкував − "війна закінчиться через два-три тижні").

Музикант погодився підтримати жарт Никитюк. "Я не знав, що така фішка є. Ще два-три тижні. Класно", - сказав Віктор Павлік.

"На концертах робіть так. Я вам кажу, порвете зал. Ви і так його рвете", – підсумувала бесіду Нікітюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що легендарний співак-тенор і популяризатор академічної музики Андреа Бочеллі забрав у свій особняк в Італії українського пса на прізвисько Джек зі звільненого ЗСУ нещодавно міста Куп'янськ, що на Харківщині.

Ло того автори хіта "Вова, лупи їх, блін", проект "мюслі UA" створили спільний трек з українським блогером Василем харизмою, в якому висловили захоплення британським прем'єром Борисом Джонсоном.

"Цей трек - прояв поваги найпозитивнішому політику світу і найбільшому другові всього українського народу Борису Джонсону... або, як його називають в Україні, Борису Джонсонюку! Пан Борис, ви легенда. Рвете окупантів на британський прапор! Ми вдячні вам за відкритість і вашу допомогу в боротьбі з головним ворогом нашої країни. Ukraine love you and поважає very much!", - йдеться в описі.

Інші новини:

Леся Нікітюк Віктор Павлик Олексій Арестович новини шоу бізнесу
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