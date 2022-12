Нинішня дружина Павлика розповіла, чим закінчився суд з його колишньою дружиною

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Репяхова розповіла, чим закінчився суд з його колишньою дружиною Ларисою Созаєвою.

Віктор Павлік / колаж фото УНІАН та Instagram

Нинішня дружина українського попспівака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, чим закінчився суд з приводу квартири з його колишньою дружиною Ларисою Созаєвою. Про це вона розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Рівно рік тому на всю країну прогриміла новина про те, що мій чоловік виганяє на вулицю свою колишню дружину. І ось нарешті ця історія закінчилася. Звичайно, метою ніколи не було виганяти колишню дружину на вулицю, і сьогодні ця квартира поділена, кредит закритий, і частина квартири переписана на колишню дружину. У мене є документи, де зазначено, що у колишньої дружини немає претензій до колишнього чоловіка. Ріелтор зробив щось нереальне, він продав частину квартири під час війни", — говорить він.

Репяхова каже, що частина квартири вже була продана. І за рахунок цього вдалося повністю закрити кредит.

"Чому стільки радості у всіх у нас? Тому що цей кредит був узятий 15 років тому. Мій чоловік відніс туди понад 500 тисяч доларів, а вартість квартири на сьогоднішній день десь 120 тисяч доларів. Там дві квартири, зроблені під одну. Тобто це велика досить квартира. Цей кредит був дуже смішним. Я не могла дивитися на те, як мій чоловік щомісяця відносить в банк по 30-40-50 тисяч грн. просто ні за що", - поділилася вона.

