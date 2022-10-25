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Легендарний співак Андреа Бочеллі забрав собі пса Джека, який оглух від вибухів у Куп'янську

25 жовтня 2022, 09:48

Пес на прізвисько Джек, який практично повністю оглух через вибухи снарядів окупантів, тепер буде жити в сім'ї співака Андреа Бочеллі в Італії.

Бочеллі, собака
Андреа Бочеллі і пес Джек / https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Легендарний співак-тенор і популяризатор академічної музики Андреа Бочеллі забрал в свій особняк в Італії українського пса на прізвисько Джек зі звільненого ЗСУ нещодавно міста Куп'янськ, що на Харківщині. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив депутат Київради і боєць тероборони Олесь Маляревич.

Пес, який практично повністю оглух через вибухи снарядів окупантів, тепер буде жити в сім'ї співака.

Як каже Маляревич, у пса також є невелика осколкова рвана рана на спині. Його бійці ЗСУ відшукали, переляканого і голодного, на другий день після звільнення Куп'янська від окупантів. Маляревич розповів про пса своєму американському другу Амеду. Той негайно запропонував підшукати Джеку нового господаря.

Спершу пса привезли до столиці України. Там йому ветеринар видалив з рани на осколок. А потім Джек поїхав до Італії.

Легендарний співак Андреа Бочеллі забрав собі пса Джека, який оглух від вибухів у Куп'янську

"Спасибі сім'ї Бочеллі за Велике серце і доброту. Бажаємо Джеку нового щасливого життя! Нам всім перемоги! Добро переможе", - написав Маляревич.

Довідка. Андреа Бочеллі - легендарний співак в жанрах академічної музики і "классікал-кросовер". У нього з дитинства був слабкий зір через глаукому. А в 12 років він повністю осліп після травми голови, отриманої під час футбольного матчу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ефірі телемарафону, 4 жовтня, стався невеликий казус з маленьким щеням по кличці Пуговка з Ірпеня. Ранковий ефір був присвячений домашнім вихованцям, постраждалим від війни.

Пуговка настільки комфортно себе почувала в студії, що сходила по великій нужді прямо на стіл ведучих.

До того в Київській області біля селища Макарів, яке навесні звільнили від російських окупантів, у сміттєвій ямі знайшли собаку. Активісти розповіли, що російські окупанти перед втечею побили і замінували пса. Від смерті пса врятувало те, що він не міг ходити.

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