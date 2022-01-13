Єлизавета II позбавила свого сина всіх звань і королівського заступництва

Королева Єлизавета / Reuters

Єлизавета II вжила жорстких заходів і позбавила свого сина принца Ендрю, якого судитимуть у справі про сексуальне насильство, всіх військових звань і королівського заступництва.

Як пише Express, тепер член Британської монаршої родини відповідатиме перед Фемідою як приватна особа.

Як заявили в Букінгемському палаці, принц Ендрю, герцог Йоркський, більше не зможе використовувати свій титул Його Королівської Високості, і стане захищатися в суді як "приватна особа".

Таке рішення було прийнято після того, як суддя Льюїс Каплан постановив, що цивільна справа проти принца Ендрю - за позовом американки Вірджинії Джуффре - може бути передана до суду, хоча раніше королівські адвокати намагалися закрити справу.

За що судитимуть принца Ендрю

Так, син королеви Великобританії постане перед цивільним позовом в США за звинуваченням у сексуальному насильстві над Джуффре в 2001 році, коли їй було 17 років.

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Джуффре стверджує, що принц Ендрю тоді поглумився над нею в Лондоні, а, звів їх сумнозвісний бізнесмен Джефрі Епштейн. Тепер американка вимагає від 61-річного принца компенсацію за отриманий фізичний і моральний збиток.

Сам же принц Ендрю категорично відкидає звинувачення.

У заяві Букінгемського палацу говориться: "Зі схвалення і згоди королеви Військова приналежність герцога Йоркського і королівське заступництво були повернуті королеві. Герцог Йоркський не братиме на себе жодних громадських обов'язків і захищає цю справу як приватну особу".

Королівське джерело повідомило Reuters, що Ендрю більше не буде використовувати титул "Його Королівська Високість" в будь-якій офіційній якості, а інші його обов'язки будуть розподілені між іншими членами королівської сім'ї.

Джерело додало, що вони не повернуться до Ендрю.

За даними ЗМІ, Джуффре в 2009 році нібито отримала від Епштейна відступні і зобов'язалася ні з ким не судитися у цій справі. Але після того, як Епштейн наклав на себе руки в 2019 році, американка передумала і подала позов проти принца Ендрю.

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Рані писали, що королева Єлизавета II з'явилася на вечірньому прийомі для лідерів Великої сімки (G7), який організував прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон.

Наприкінці травня королева Єлизавета II вийшла в світ з сяючою посмішкою на обличчі і в неймовірно яскравому образі. Як відзначали користувачі Мережі, такою щасливою Її Величність ніхто не бачив після смерті принца Філіпа.

Нагадаємо, 9 квітня 2021 року у віці 99 років помер чоловік британської королеви - принц Філіп.

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