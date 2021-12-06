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У королеви Єлизавети II сталося горе

6 грудня 2021, 19:36

Єлизавета II сумує за померлою помічницею, яка служила їй довгі роки.

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II / Reuters

3 грудня пішла з життя Британська аристократка Анна Фортуна Фіцрой, герцогиня Графтонська. Їй був 101 рік і 69 років вона служила королеві Великобританії.

Як повідомляє Hellо, Анна Фортуна Фіцрой почала роботу в Королівському домі ще в 1953 році.

Тоді вона була господинею спальні, а в 1966 році почала службу в якості правительки гардеробної королеви.

Вона була старшою дамою і відповідала за одяг і прикраси королеви, а також за організацію графіка відвідування разом з різними обов'язками на державних церемоніях.

Герцогиня супроводжувала королеву в численних зарубіжних поїздках, включаючи Нігерію в 1956 році, Францію в 1972 році, Марокко в 1980 році і Росію в 1994 році.

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У 1980 році вона була нагороджена Великим хрестом Королівського вікторіанського ордена - нагорода, що присуджується особисто королевою за заслуги перед монархом.

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Анна Фортуна Фіцрой / geneall.net

Анна народилася в 1920 році в сім'ї капітана Евана Кадогана Еріка Сміта і його дружини Беатріс Хелен Вільямс. Вона проходила навчання в якості медсестри в лондонській лікарні Грейт Ормонд Стріт.

У 1946 році Анна вийшла заміж за Х'ю Фіцроя, який в той час був графом Юстон, а пізніше став 11-м герцогом Графтонським.

У пари було п'ятеро дітей, у тому числі леді Вірджинія Мері Елізабет Фіцрой, одна з хрещених дочок королеви. Анна стала вдовою в квітні 2011 року.

Раніше писали, що королева Єлизавета II з'явилася на вечірньому прийомі для лідерів Великої сімки (G7), який організував прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон.

Наприкінці травня королева Єлизавета II вийшла в світ з сяючою посмішкою на обличчі і в неймовірно яскравому образі. Як відзначали користувачі Мережі, такою щасливою Її Величність ніхто не бачив після смерті принца Філіпа.

Нагадаємо, 9 квітня 2021 року у віці 99 років помер чоловік британської королеви - принц Філіп.

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