Крим назвали "російським": королева Єлизавета II потрапила у скандал

Королева Єлизавета II потрапила у скандал через Крим / Reuters

Королева Великої Британії Єлизавета II написала відповідь на лист школярів з анексованого Криму. При цьому в графі з адресою було написано "Севастополь, Росія".

Фотографію листа опублікували на сторінці Малої академії наук у Криму в Instagram. Повідомляється, що діти разом з учителем писали листа королеві минулого літа.

"Приємною несподіванкою для учнів і педагога було отримати довгоочікувану відповідь від королеви через три місяці. Королева люб'язно подякувала за лист і доклала буклети з корисною та цікавою інформацією про себе і свою сім'ю, яку обов'язково педагог і хлопці прочитають на занятті", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, лист у відповідь школярам писала не сама королева, а її фрейліна Філіпа де Пасс.

У графі з адресою написано "Севастополь, Росія" / instagram.com

Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через яку в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували.

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Як відомо, Велика Британія, як і більшість країн світу, не визнає Крим частиною Росії. Анексію українського півострова підтримали лише Афганістан, Венесуела, Куба, Нікарагуа, Сирія, Судан і КНДР.

Анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Як повідомляв Главред, інформаційне агентство BBC опублікувало інтерактивну карту, де Сімферополь і Севастополь були вказані як російські міста.

А американське видання The New York Times потрапило в скандал, розмістивши на своїх сторінках карту України, на якій відсутній захоплений Росією Крим.