Ексдружина Дзідзьо у суперечливому шкіряному міні станцювала для ЗСУ

Співачка Славія у шкіряному міні станцювала для ЗСУ / instagram.com/slavia_official

Співачка Ярослава Притула, яка виступає під псевдонімом Slavia, показала свій концерт для воїнів ЗСУ. Однак не тільки видатні вокальні дані артистки привернули увагу фанатів.

Для концерту Славія вибрала вельми відверте вбрання - туфлі на шпильці, шкіряна міні-спідниця з ланцюгами, чорна блузка без рукавів і укорочений жакет. Модний образ дуже гармонійно виглядав на бездоганній фігурі артистки.

"Наші захисники роблять неможливе... Ми маємо робити все можливе, задля перемоги", - підписала Славія ролик з виступу, яким поділилася на своїй сторінці в Instagram.

У коментарях шанувальники відзначають і неймовірний талант співачки, і її точену фігурку.

Однак знайшлися і ті, хто розкритикував колишню дружину Дзідзьо за несмак - наряд артистки здався їм недоречним ретро з 90-их років минулого століття.

Раніше українська акторка Анна Кошмал в образі лісової феї в білосніжній міні-сукні з квіткових пелюсток похвалилася бездоганними формами.

Також зірка Playboy Даша Астаф'єва в колготках в сіточку і на високих підборах встала на карачки, щоб показати, як "правильно зустрічати коханого".

Інші новини: