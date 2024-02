Дженніфер Лопес зробила несподіване зізнання про нарцистичну матір

Співачка, яка виросла в Бронксі з двома братами і сестрами, заявила, що не отримала достатньо любові від своїх батьків.

https://glavred.net/stars/dzhennifer-lopes-sdelala-neozhidannoe-priznanie-o-narcisticheskoy-materi-10546352.html Посилання скопійоване

Дженніфер Лопес вважає себе недолюбленою дитиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/JLoBeauty

Латиноамериканська співачка Дженніфер Лопес поміркувала про своє дитинство у відвертий момент у своєму новому документальному фільмі "Найбільша історія кохання, про яку ніколи не розповідали".

Співачка, яка виросла в Бронксі з двома братами і сестрами, заявила, що не отримала достатньо любові від своїх батьків, пише Page Six.

"Коли я росла, я завжди шукала когось, хто змусив би мене почувати себе коханою", - сказала вона глядачам.

відео дня

"Я була середньою дитиною, не немовлям, не первістком... просто губишся між усім цим", — продовжила 54-річна актриса, згадуючи своїх 56-річну сестру Леслі та Лінду, 52 роки.

Лопес також розповіла про своїх батьків Гваделупу Родрігес та Девіда Лопеса, які розлучилися у 90-х.

"Батько мене дуже ігнорував, тому що він завжди працював ночами, а потім весь день спав, і я не відчувала, що у мене з ним достатньо зв'язку", — сказала вона.

"Моя мама була самозакоханою, перебувала в центрі уваги і вела життя тусовщика", — додала Лопес.

Раніше автор пісень згадувала про свої непрості стосунки з матір'ю у документальному фільмі Netflix 2022 року "Перерва".

Хто така Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес-американська актриса, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність в 1991 році в якості танцівниці трупи Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес-одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана актриса і талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу і одна з найвпливовіших персон, що говорять іспанською мовою. В середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес за хороший гонорар в $5 млн (за нинішнім курсом-понад 188 млн гривень) виступила на відкритті елітної готелі One & Only One Za'abeel в Дубаї (ОАЕ).

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

В середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.