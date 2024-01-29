Небезпечна витівка: Аффлек прогулявся одразу і з Лопес, і з колишньою дружиною

Бен Аффлек був помічений на прогулянці з дітьми і двома дружинами (колишньою і нинішньою). До актора приєдналися Дженніфер Лопес і Дженніфер Гарнер.

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Бен Аффлек вирішив влаштувати прогулянку одразу і з нинішньою дружиною, і з колишньою / колаж фото ua.depositphotos.com

Відомий і оскароносний американський актор/режисер Бен Аффлек вирішив ризикнути і влаштував спільну прогулянку Лос-Анджелесом із дружинами: колишньою, акторкою Дженніфер Гарнер, і нинішньою - акторкою/співачкою Дженніфер Лопес. Про це повідомляє портал Page Six.

Причому Гарнер все ж трималася на відстані від колишнього чоловіка і Лопес. І йшла попереду зі спільними з Аффлеком дітьми - 11-річним сином Семом, і 15-річною донькою Серафіною.

Тим часом Аффлек і Лопес разом з 15-річною дочкою Еммою (від шлюбу зі співаком Марком Ентоні).

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Уся процесія вела розмови. Аффлек спілкувався зі спадкоємицею дружини, а Лопес у цей момент йшла під руку з чоловіком.

Awkward! Колишня дружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер тримає дистанцію з новою дружиною Дженніфер Лопес під час спільного виходу на природу з дітьми після складної любовної історії https://t.co/a5ErVnTDFi - Jennifer Lopez News (@JLoNews) January 29, 2024

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у стосунках і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну доньку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) як гендерно нейтральну особистість.

У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася.

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