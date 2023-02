"Думайте, що ви пишете": Леся Нікітюк жорстко відповіла фоловерам, які посварили її вояж до Харкова

Леся Нікітюк днями відвідала багатостраждальний Харків, показавши шанувальникам в мережі знімки напівзруйнованих окупантами будівель і житлових будинків

Леся Нікітюк жорстко відповіла фоловерам, які її критикували/ Колаж фото УНІАН та Instagram

Відома українська блогерка, телеведуча та світська левиця Леся Нікітюк відвідала Харків, показавши шанувальникам в Мережі знімки зруйнованих окупантами будівель. І була жорстко розкритикована-мовляв, намагається "хайпанути" на тему війни.

Дівчину критика фоловерів довела до сліз. І в своїх InstaStories дуже емоційно відповіла хейтерам.

"Ми не просто гуляємо. Я сюди не поїсти і не попити приїхала. У мене є робота – ми знімаємо. Це я кажу для тих людей, які не стежать за тим, що пишуть в коментарях. Мені б хотілося звернутися до вас. Думайте, що ви пишете і в який час ви це пишете, і кому ви пишете", – різко сказала Нікітюк.

