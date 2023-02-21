"Думайте, що ви пишете": Леся Нікітюк жорстко відповіла фоловерам, які посварили її вояж до Харкова

Відома українська блогерка, телеведуча та світська левиця Леся Нікітюк відвідала Харків, показавши шанувальникам в Мережі знімки зруйнованих окупантами будівель. І була жорстко розкритикована-мовляв, намагається "хайпанути" на тему війни.
Дівчину критика фоловерів довела до сліз. І в своїх InstaStories дуже емоційно відповіла хейтерам.
"Ми не просто гуляємо. Я сюди не поїсти і не попити приїхала. У мене є робота – ми знімаємо. Це я кажу для тих людей, які не стежать за тим, що пишуть в коментарях. Мені б хотілося звернутися до вас. Думайте, що ви пишете і в який час ви це пишете, і кому ви пишете", – різко сказала Нікітюк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що легендарний співак-тенор і популяризатор академічної музики Андреа Бочеллі забрав у свій особняк в Італії українського пса на прізвисько Джек зі звільненого ЗСУ нещодавно міста Куп'янськ, що на Харківщині.
Ло того автори хіта "Вова, лупи їх, блін", проект "мюслі UA" створили спільний трек з українським блогером Василем харизмою, в якому висловили захоплення британським прем'єром Борисом Джонсоном.
"Цей трек - прояв поваги найпозитивнішому політику світу і найбільшому другові всього українського народу Борису Джонсону. Або, як його називають в Україні, Борису Джонсонюку! Пан Борис, ви легенда. Рвете окупантів на британський прапор! Ми вдячні вам за відкритість і вашу допомогу в боротьбі з головним ворогом нашої країни. Ukraine love you and поважає very much!", - йдеться в описі.
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