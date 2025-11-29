"Яка ніч важка": українські зірки звернулись до прихильників після атаки на Київ

РФ атакувала Київ у ніч на 29 листопада.

Григорій та Христина Решетники відреагували на обстріл Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Решетник, Женя Кот

У ніч на 29 листопада країна-терорист Росія активно атакувала Україну дронами, а зранку завдала потужного удару по Києву — постраждали Дарницький, Солом’янський та Голосіївський райони. Уже відомо про 2 загиблих і 16 поранених.

Главред розповість, як українські зірки пережили цю страшну ніч.

Женя Кот та Наталія Татарінцева

Український танцівник і хореограф Женя Кот показав жахливі наслідки атаки. У Instagram він опублікував фото пожежі біля одного з сусідніх будинків.

"Такий вид з вікна", — написав танцівник.

Женя Кот - наслідки атаки на Київ 29 листопада / фото: instagram.com, Женя Кот

Його дружина Наталія Татарінцева поділилася фото з домашнього укриття, де цієї ночі спала їхня донечка Леля.

"Бережіть себе", — підписала вона.

Донька Жені Кота спить в укритті / фото: instagram.com, Наталія Татарінцева

Ілона Гвоздьова

Хореограф Ілона Гвоздьова показала себе після тяжкої ночі та описала свій психологічний стан. Вона подякувала силам ППО та зазначила, що роботу ніхто не скасовував.

"Такий він мій ранок! П’ю водичку, але хочеться випити вина за життя. Спала 2 години на початку цього жахіття, але дякувати і за це. Низький уклін нашим хлопцям, які моніторили всю ніч і збивали це все. Пішла на роботу", — підсумувала Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова в укритті / фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

Лілія Ребрик

Акторка й телеведуча Лілія Ребрик під час атаки опинилася на залізничному вокзалі. Артистка перебуває на гастролях та вирушала до Харкова.

"Ракети, шахеди, вибухи... Обстріли не вщухають, але життя — теж. Гастролі за розкладом, Харків — зустрічай. Так я боялась опинитися на вокзалі в обстріл. Бережіть себе", — написала Ребрик.

Лілія Ребрик застала обстріл на вокзалі / фото: instagram.com, Лілія Ребрик

Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва показала фото з укриття, де перебувала разом із чоловіком Мішею Кацуріним. Вона зізналася, що довелося ховатись одразу після повернення з концерту.

"Київ... Приїхала з концерту в укриття", — розповіла Надя.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін в укритті під час обстрілу Києва / фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

Ольга Сумська

Ольга Сумська поділилася відео наслідків російського удару по Києву. Приліт спричинив пожежу серед житлових будинків.

"Київ! Страшна ніч!", — підписала відео акторка.

Ольга Сумська відреагувала на обстріл Києва 29 листопада / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова емоційно відреагувала на ще одну важку ніч, що минула під атакою.

"Яка ніч важка. Мразі, просто мразі. Сподіваюсь, у вас усе добре", — звернулася до підписників блогерка.

Даша Квіткова про атаку на Київ 29 листопада / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Григорій та Христина Решетніки

Зіркове подружжя Решетніків також поділилося своїми думками після чергового удару. Вони заговорили про можливий переїзд, адже в районі, де живуть, під час атак завжди дуже гучно.

"Сну немає. Та який сон, коли так гучно за вікном. Краще ми в укриття. І хочеться пошвидше переїхати, може там буде спокійніше", — написала Христина.

Григорій та Христина Решетніки ховались від обстрілу з дітьми / фото: instagram.com, Христина Решетнік

Григорій наголосив, що постійні обстріли дуже негативно впливають на психічний стан дітей.

"Бідні наші діти та їхній психічний стан. Маємо всіма силами берегти їх та уклінно дякувати нашим Силам Оборони — ви найкращі", - написав Решетник.

Григорій Решетнік подякував ЗСУ / фото: instagram.com, Григорій Решетнік

