Дівчина Роналдо в бікіні похвалилася соковитими формами

Парочка відпочиває і насолоджується відпочинком у Франції.

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Кріштіану Роналду насолоджується відпочинком у Франції / Колаж Главред, фото Instagram/georginagio

Дівчина легендарного футболіста Кріштіану Роналдо, іспанська модель Джорджина Родрігес у бікіні зухвало блиснула своєю попою в крихітних стрінгах, продовжуючи свою відпустку з Кріштіану Роналду на Французькій Рив'єрі.

Як пише The Daily Mail, 30-річна модель продемонструвала свою карколомну фігуру в бікіні-топі та продемонструвала своє пишне декольте.

Голий до пояса красень Роналду "вигуляв" свій накачаний прес, обполіскуючись після купання в океані.

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Фото шикарної брюнетки можна подивитися тут

Пара насолоджувалася розкішною подорожжю півднем Франції на тлі чуток про те, що вони пов'язали себе узами шлюбу.

Пара базікала один з одним, купалася і насолоджувалася відпочинком. Після купання Роналду охолодився, прийнявши душ.

Потім Джорджина і Роналду попрямували на середню палубу, щоб пообідати на своїй дорогій яхті.

Після обіду пара відпочивала на шезлонгах на сонці, поки Роналду відповідав на кілька телефонних дзвінків.

У той час як пара відпочивала зі своїми п'ятьма дітьми, їх не було видно на яхті, що говорить про те, що пара насолоджувалася романтичним днем.

Це міг бути навіть медовий місяць, оскільки ходять чутки, що пара таємно одружилася.

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