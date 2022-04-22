Кріштіану Роналду перервав мовчання після смерті сина і показав новонароджену доньку

Кріштіану Роналду перервав мовчання після смерті сина і показав новонароджену дочку / instagram.com/cristiano/

Футболіст Кріштіану Роналду забрав кохану з пологового будинку через кілька днів після трагедії, як його партнерка втратила дитину під час пологів.

У пари повинна була народитися двійня, але, на жаль, під час пологів хлопчик помер, вижила тільки дівчинка. На своїй сторінці в Instagram Роналду опублікував сімейне фото, на якому зображені будинки разом з дітьми і новонародженої. Підпис під фото свідчить:

"Дім, милий дім. Джіо і наша дівчинка, нарешті, разом з нами. Ми хочемо подякувати всім за добрі слова. Ваша підтримка дуже важлива, і ми всі відчули любов і повагу, які ви відчуваєте до нашої сім'ї. Тепер прийшов час бути вдячними за життя, яке ми тільки що вітали в цьому світі", - написав у пості нападник Манчестер Юнайтед.

Кріштіану Роналду показав новонароджену дочку / instagram.com/cristiano/

Нагадаємо, футболіст Кріштіану Роналду повідомив про смерть новонародженого сина. У жовтні нападник Манчестер Юнайтед розповів, що вони з Джорджиною Родрігес чекають народження близнюків.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес 12 листопада 2017 року народила Кріштіану дочку Алану Мартіну. Також у футболіста є троє старших дітей, народжених сурогатними матерями.

Читайте також: