Кріштіану Роналду перервав мовчання після смерті сина і показав новонароджену доньку

Футболіст опублікував сімейно фото.
Футболіст Кріштіану Роналду забрав кохану з пологового будинку через кілька днів після трагедії, як його партнерка втратила дитину під час пологів.
У пари повинна була народитися двійня, але, на жаль, під час пологів хлопчик помер, вижила тільки дівчинка. На своїй сторінці в Instagram Роналду опублікував сімейне фото, на якому зображені будинки разом з дітьми і новонародженої. Підпис під фото свідчить:
"Дім, милий дім. Джіо і наша дівчинка, нарешті, разом з нами. Ми хочемо подякувати всім за добрі слова. Ваша підтримка дуже важлива, і ми всі відчули любов і повагу, які ви відчуваєте до нашої сім'ї. Тепер прийшов час бути вдячними за життя, яке ми тільки що вітали в цьому світі", - написав у пості нападник Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, футболіст Кріштіану Роналду повідомив про смерть новонародженого сина. У жовтні нападник Манчестер Юнайтед розповів, що вони з Джорджиною Родрігес чекають народження близнюків.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес 12 листопада 2017 року народила Кріштіану дочку Алану Мартіну. Також у футболіста є троє старших дітей, народжених сурогатними матерями.
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