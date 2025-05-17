Росія накопичує сили для наступу: військовий експерт назвав міста під загрозою

Полковник запасу ЗСУ розповів про два можливі сценарії розвитку подій.

https://glavred.net/front/rossiya-nakaplivaet-sily-dlya-nastupleniya-voennyy-ekspert-nazval-goroda-pod-ugrozoy-10665413.html Посилання скопійоване

Оперативна пауза може стати пасткою / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Читайте в матеріалі:

Які міста можуть опинитися під ударом

Чому перемир'я може бути небезпечним для України

Росія може перейти до нового великого наступу на всій лінії фронту, якщо не буде домовленостей про перемир’я. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зазначивши, що зараз є два сценарії.

"Можна розглянути 2 варіанти розвитку подій. Перший – перемир'я на певний час. Другий – відмова від нього. Якщо бойові дії все-таки не зупиняться, то Росія спробує перевести свої тактичні дії у великі наступальні операції." відео дня

У разі домовленості про перемир’я, оперативна пауза дозволить російським військам наростити сили і техніку, які потім підведуть до лінії фронту.

"Тільки в такому випадку росіяни справді зможуть вийти на лівий берег Дніпра. Це може статися в районі Запоріжжя. Якщо така сама картина буде в Сумській області, то вихід на Полтаву й звідти, можливо, до Київської області", – пояснив полковник.

Він наголосив, що Україні не можна давати ворогу оперативну паузу, однак іншого вибору наразі немає. Перемогти можна тільки завдяки якості та технологічним перевагам, а не кількості, тому важливо знищувати тил ворога на його території.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, американський Інститут вивчення війни заявив, що нещодавно українські сили просунулися в районі Торецька Донецької області. Підрозділи ЗСУ досягли просування на північ від міста.

Речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин заявив, що Росія накопичує свої сили і вже фактично розпочала літній наступ. На його думку, найближчим часом перемир'я не буде.

Командувач тактичної групи "Вугледар" Сергій Наєв повідомив, що Сили оборони України покращили своє тактичне положення в Донецькій області одразу на трьох напрямках.

Читайте також:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред