Наречена Роналду приголомшила фанатів зовнішнім виглядом і засвітила пишний бюст

Наречена лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду викликала справжній фурор в США, поки її чоловік в Катарі на Чемпіонаті світу.
Поки знаменитий португальський футболіст Кріштіану Роналду у Катарі готується вивести свою збірну на перший поєдинок чемпіонату світу з футболу, його наречена Джорджина Родрігес підкорює фанатів в США неймовірним зовнішнім виглядом.
Так, наречена лідера збірної Португалії викликала справжній фурор на урочистій церемонії "Людина року", яка пройшла в американському Лас-Вегасі.
28-річна Джорджина Родрігес прийшла на гала-концерт у блискучій блакитній сукні, зібравши захоплені відгуки шанувальників.
Особлива увага папараці Родрігес в Instagram привернуло значне декольте іспанки.
Нагадаємо, в квітні цього року Кріштіану Роналду забрав кохану Родрігес з пологового будинку, через кілька днів після трагедії. Пара втратила одну дитину.
У Роналду і Родрігес повинна була народитися двійня, але, на жаль, під час пологів хлопчик помер, вижила тільки дівчинка. На своїй сторінці в Instagram Роналду опублікував сімейне фото, на якому зображені вони разом з дітьми і новонародженої.
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