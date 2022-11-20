Наречена Роналду приголомшила фанатів зовнішнім виглядом і засвітила пишний бюст

Наречена Роналду Родрігес / instagram.com/georginagio

Поки знаменитий португальський футболіст Кріштіану Роналду у Катарі готується вивести свою збірну на перший поєдинок чемпіонату світу з футболу, його наречена Джорджина Родрігес підкорює фанатів в США неймовірним зовнішнім виглядом.

Так, наречена лідера збірної Португалії викликала справжній фурор на урочистій церемонії "Людина року", яка пройшла в американському Лас-Вегасі.

28-річна Джорджина Родрігес прийшла на гала-концерт у блискучій блакитній сукні, зібравши захоплені відгуки шанувальників.

Джорджина Родрігес / instagram.com/georginagio

Особлива увага папараці Родрігес в Instagram привернуло значне декольте іспанки.

Нагадаємо, в квітні цього року Кріштіану Роналду забрав кохану Родрігес з пологового будинку, через кілька днів після трагедії. Пара втратила одну дитину.

У Роналду і Родрігес повинна була народитися двійня, але, на жаль, під час пологів хлопчик помер, вижила тільки дівчинка. На своїй сторінці в Instagram Роналду опублікував сімейне фото, на якому зображені вони разом з дітьми і новонародженої.

Читайте також: