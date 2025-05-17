Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Китай дав добро воювати": Загородній сказав, чому Путін не приїхав до Стамбула

Анна Ярославська
17 травня 2025, 02:30
14
Від самого початку було зрозуміло, що глава Кремля не приїде на переговори до Туреччини.
Зеленський, Путін, Загородній
Путін, як і раніше, вважає себе центром сили, заявив Загородній / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, ОП

Коротко:

  • Україні вигідно, що Путін не приїхав у Стамбул
  • Глава РФ хоче говорити Сі Цзіньпіном і Трампом

Україні вигідно, що російський диктатор Володимир Путін не приїхав до Стамбула, адже тепер президент Володимир Зеленський може вимагати від Заходу запровадження санкцій проти країни-агресора. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, Путін, як і раніше, вважає себе центром сили.

відео дня

"І спочатку було абсолютно очевидно, що він не приїде. Путін не хоче зустрічатися із Зеленським - він хоче говорити із Сі Цзіньпіном і Трампом, яких вважає рівними собі", - сказав експерт.

"Судячи з усього, Китай дав добро Росії воювати далі. Тому Путін так поводиться", - припустив Загородній.

Експерт вважає, що глава російської делегації "Мединський і далі на переговорах буде носитися зі "стамбульськими угодами", яких насправді ніколи не було, навіть попри те, що ситуація для Росії вже зовсім не така, як була у 2022-му".

"Адже Україна зараз у набагато кращому становищі, ніж у 2022 році: у неї є своя промисловість, запрацював ВПК, є підтримка США і країн Євросоюзу, зброя надходить у країну тощо", - додав Загородній.

Переговори в Туреччині - останні новини

Як писав Главред, 16 травня у Стамбулі пройшли мирні переговори щодо України. Всі деталі читайте в матеріалі: Переговори в Стамбулі: онлайн-трансляція зустрічі України і РФ.

Росія намагається подати переговори в Стамбулі як логічне продовження мирного процесу, який, за словами глави російської делегації Володимира Мединського, був нібито зірваний саме українською стороною ще три роки тому.

Тим часом президент РФ Володимир Путін продовжує уникати особистих переговорів із Володимиром Зеленським. Річ у тім, що така зустріч могла б створити образ рівноправного діалогу, що суперечить кремлівським пропагандистським наративам.

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори щодо України не зрушать з місця, поки він особисто не проведе зустріч із російським лідером Володимиром Путіним.

Особиста зустріч президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна є питанням часу і може відбутися вже незабаром. Про це заявив старший директор Ради національної безпеки Білого дому з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка.

Інші новини:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Тарас Загородній новини України мирні переговори переговори в Стамбулі
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Путін уникає Зеленського: Сибіга зробив гучну заяву після зустрічі в Стамбулі

Путін уникає Зеленського: Сибіга зробив гучну заяву після зустрічі в Стамбулі

03:00Політика
Росія накопичує сили для наступу: військовий експерт назвав міста під загрозою

Росія накопичує сили для наступу: військовий експерт назвав міста під загрозою

00:35Фронт
Росія висунула Україні 5 умов у Туреччині - Clash Repor

Росія висунула Україні 5 умов у Туреччині - Clash Repor

00:35Політика
Реклама

Популярне

Більше
Заморозки, град і рясні дощі з грозами: стала відома дата небезпечної погоди

Заморозки, град і рясні дощі з грозами: стала відома дата небезпечної погоди

Китайський гороскоп на завтра 17 травня: Козлам - помста, Півням - роздратування

Китайський гороскоп на завтра 17 травня: Козлам - помста, Півням - роздратування

Як сказати українською "сгущенка": варто уникати поширеної помилки

Як сказати українською "сгущенка": варто уникати поширеної помилки

Тільки геній знайде 3 відмінності за 15 секунд: чим відрізняються два детективи

Тільки геній знайде 3 відмінності за 15 секунд: чим відрізняються два детективи

Насипало багато снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

Насипало багато снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

Останні новини

04:00

Звідки насправді з'явились помідори в Україні: історик здивував відповіддю

03:34

Скільки часу після смерті близької людини потрібно носити траурний одяг

03:00

Путін уникає Зеленського: Сибіга зробив гучну заяву після зустрічі в Стамбулі

02:56

Народжені під щасливою зіркою: 3 найрозкішніших знаки зодіаку

02:30

"Китай дав добро воювати": Загородній сказав, чому Путін не приїхав до Стамбула

Війна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – ЗагороднійВійна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – Загородній
01:37

4 знаки зодіаку, чиє стабільне життя ось-ось приголомшене зміни

00:35

Росія накопичує сили для наступу: військовий експерт назвав міста під загрозою

00:35

Росія висунула Україні 5 умов у Туреччині - Clash Repor

16 травня, п'ятниця
23:58

Мінімальна зарплата в Україні зросте до 10 000 грн - коли очікувати підвищення

Реклама
23:40

Мединський зганьбився, підбиваючи підсумки переговорів у Туреччині

23:29

Штрафу не буде: поліцейський розповів, коли "Обгін заборонено" стає законним

22:59

"Плюнув в обличчя і розмазав": експерт розповів, чому Путін не поїхав на переговори

22:57

"Я подзвонила йому": Зеленська розповіла, про перепалку чоловіка з Трампом і ВенсомВідео

22:23

Данія не зупиняється: Зеленський розповів про підсумки зустрічі з прем’єркою

22:19

"Трамп уже діє": експерт пояснив, як Путін поплатиться за відмову летіти до Туреччини

22:02

Чи вдалося окупантам захопити Торське: командир ЗСУ "розкрив всі карти"

21:21

Переговори України та РФ зайшли в "безвихідь", але втрутилась Туреччина - CNN

21:08

Не відкривається люк і повен барабан: дієві поради від майстра, як злити водуВідео

21:04

Вже на 13% дешевше: в Україні "обвалились" ціни на популярну крупу

20:55

Я кажу "так": Олександра Кучеренко поділилася дивовижною новиною

Реклама
20:18

ЄС готує удар по РФ після переговорів у Стамбулі: ЗМІ дізналися деталі

20:13

РФ висунула низку неприйнятних для України вимог: в МЗС розкрили подробиціВідео

20:07

"Янукович приїде": відомий співак публічно послав втікача Потапа

19:41

"Повна окупація": армія РФ може "посунути" на нові українські міста

19:40

Пенсії перерахують працюючим пенсіонерам: хто має право та що для цього потрібно

19:24

"Рахунки заблоковано": користувачам ПриватБанку надходять "листи щастя"

19:21

Може врятувати життя: 3 цифри, які повинен знати кожен перед поїздкою до Європи

19:13

А чоловіка не помітили: Катерина Усик влаштувала гучну вечірку в день народження

19:10

Підсумки переговорів у СтамбуліПогляд

18:50

Чи відбудеться нова зустріч між Україною та Росією: подробиці в матеріалі

18:47

"Європа може взяти РФ за горло": Загородній розповів про неочікуваний сценарій

18:40

Який вигляд має донька Цекало і сестри Віри Брежнєвої: уже 16 років

18:15

Вдвічі більше: в Україні планують підвищити оплату вчителям, названо дату

17:59

"Готові воювати вічно": в РФ пригрозили захопленням ще двох областей України

17:52

Переговори України та РФ у Стамбулі: про що домовились і чого вимагали росіяниВідео

17:46

Порошенко програв суд про розподіл майна з дружиною, обійти санкції не вдасться - ЗМІ

17:42

Гривня різко послабила свої позиції: яким буде курс долара і євро 19 травня

17:42

Даніель Салем розповів, як проводить час з 10-річною донькою та ким вона мріє стати

17:42

"Ми маємо посилювати тиск": у ЄС заявили про підготовку нових санкцій проти РФ

17:09

Зеленський поговорив із Трампом: що обговорили лідери країн

Реклама
17:07

"Здійсни мрію": Боксер Данило Лозан провів тренування для дітей Героїв новини компанії

17:03

"Він не погодився ні на що": Зеленський звернувся до Путіна після переговорів

16:49

В 100 гривень вже не вкластись: в Україні дорожчає найдоступніша риба

16:47

Великий обмін та припинення вогню: Умєров озвучив нові деталі переговорів з РФВідео

16:13

Трамп планує "вирішити питання" з Путіним по телефону: про що говоритимуть

16:00

Нездійсненні вимоги та погрози: чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі

15:55

Путін зробив помилку з переговорами: генсек НАТО виступив з гучною заявою

15:49

Ціна зросла на 52 гривні: популярний молочний продукт б'є усі рекорди

15:45

Аукціон 68 "Українське колекційне мистецтво" новини компанії

15:23

Вражає бронетехніку і летить на десятки км: Україна створила новий дрон

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти