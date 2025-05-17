"Китай дав добро воювати": Загородній сказав, чому Путін не приїхав до Стамбула

Від самого початку було зрозуміло, що глава Кремля не приїде на переговори до Туреччини.

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Путін, як і раніше, вважає себе центром сили, заявив Загородній / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, ОП

Коротко:

Україні вигідно, що Путін не приїхав у Стамбул

Глава РФ хоче говорити Сі Цзіньпіном і Трампом

Україні вигідно, що російський диктатор Володимир Путін не приїхав до Стамбула, адже тепер президент Володимир Зеленський може вимагати від Заходу запровадження санкцій проти країни-агресора. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, Путін, як і раніше, вважає себе центром сили.

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"І спочатку було абсолютно очевидно, що він не приїде. Путін не хоче зустрічатися із Зеленським - він хоче говорити із Сі Цзіньпіном і Трампом, яких вважає рівними собі", - сказав експерт.

"Судячи з усього, Китай дав добро Росії воювати далі. Тому Путін так поводиться", - припустив Загородній.

Експерт вважає, що глава російської делегації "Мединський і далі на переговорах буде носитися зі "стамбульськими угодами", яких насправді ніколи не було, навіть попри те, що ситуація для Росії вже зовсім не така, як була у 2022-му".

"Адже Україна зараз у набагато кращому становищі, ніж у 2022 році: у неї є своя промисловість, запрацював ВПК, є підтримка США і країн Євросоюзу, зброя надходить у країну тощо", - додав Загородній.

Переговори в Туреччині - останні новини

Як писав Главред, 16 травня у Стамбулі пройшли мирні переговори щодо України. Всі деталі читайте в матеріалі: Переговори в Стамбулі: онлайн-трансляція зустрічі України і РФ.

Росія намагається подати переговори в Стамбулі як логічне продовження мирного процесу, який, за словами глави російської делегації Володимира Мединського, був нібито зірваний саме українською стороною ще три роки тому.

Тим часом президент РФ Володимир Путін продовжує уникати особистих переговорів із Володимиром Зеленським. Річ у тім, що така зустріч могла б створити образ рівноправного діалогу, що суперечить кремлівським пропагандистським наративам.

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори щодо України не зрушать з місця, поки він особисто не проведе зустріч із російським лідером Володимиром Путіним.

Особиста зустріч президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна є питанням часу і може відбутися вже незабаром. Про це заявив старший директор Ради національної безпеки Білого дому з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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