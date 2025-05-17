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Путін уникає Зеленського: Сибіга зробив гучну заяву після зустрічі в Стамбулі

Руслан Іваненко
17 травня 2025, 03:00
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Міністр розкритикував Москву за небажання домовлятися і відсутність реальних мирних кроків.
Сибига
Сибіга розкритикував Москву за небажання домовлятися / Колаж: Главред, фото: Главред

Читайте в матеріалі:

  • Чому делегацію РФ назвали неспроможною домовлятися
  • Що заважає прямому діалогу між Путіним і Зеленським

Підсумовуючи результати зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував склад російської делегації та наголосив на важливості прямого діалогу між лідерами країн. Про це він повідомив у Facebook.

"Припинення вогню — ця делегація не мала достатніх повноважень. І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків", — заявив Сибіга.

відео дня

Він підкреслив, що саме Володимир Путін ухвалює ключові рішення в Росії, тому зустріч із президентом Володимиром Зеленським залишається необхідною.

"Йому слід перестати уникати нашого Президента Володимира Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч", — додав дипломат.

За словами міністра, Україна підтвердила свою відданість миру, тоді як Росія досі не демонструє реальних кроків у цьому напрямку. Він також акцентував на важливості збереження та посилення міжнародного тиску на Москву.

"Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому. Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен", — зазначив Сибіга.

Переговори України та РФ у Стамбулі - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 травня в Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між Україною і Росією. Вони пройшли під головуванням глави МЗС Туреччини Хакана Фідана.

Крім того, Росія висунула неприйнятні для України умови — зокрема, вимогу виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, російська сторона натякала на можливість окупації Харківської і Сумської областей.

Також радник Білого дому Себастьян Горка стверджує, що особиста зустріч Трампа з Путіним може відбутися вже незабаром. За його словами домовленості з Росією — "питання часу". За його словами, зустріч лідерів є неминучою, але змусити Путіна до цього неможливо.

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Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року.

Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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