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Росія висунула Україні 5 умов у Туреччині - Clash Repor

Сергій Кущ
17 травня 2025, 00:35
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ЗМІ дізналися подробиці переговорів у Стамбулі.
Росія висунула Україні 5 умов у Туреччині - Clash Repor
Росія висунула Україні 5 умов у Туреччині - Clash Repor / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • До умов 2022 року додалася ще одна
  • Що хочуть окупанти від України

Опубліковані російські вимоги, озвучені Мединським у Стамбулі під час сьогоднішніх переговорів.

За даними Clash Report, загалом Росія висунула 5 умов.

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Нейтральна Україна - на території України немає іноземних військ або зброї масового ураження, що аналогічно моделі нейтралітету Австрії.

Відсутність репарацій - взаємна відмова від будь-яких претензій на відшкодування збитків, завданих війною.

Права російськомовних громадян. Україна повинна прийняти європейські стандарти прав меншин і покласти край "націоналістичній пропаганді".

Визнання територій - Україна не повинна заперечувати конституційні претензії Росії на п'ять українських регіонів (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим), і не протидіяти в діях щодо їхнього міжнародного визнання.

Умова негайного припинення вогню - українські війська мають бути виведені з усіх п'яти територій, на які претендує Росія.

Переговори України та РФ у Стамбулі - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 травня в Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між Україною і Росією. Вони пройшли під головуванням глави МЗС Туреччини Хакана Фідана.

Володимир Путін особисто не приїхав, делегації були представлені чиновниками середньої ланки. Головними темами стали припинення вогню та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Росія висунула неприйнятні для України вимоги - виведення українських військ із 4 регіонів. Також представники РФ натякали на окупацію нових територій і погрожували Харкову та Сумам.

Міністр оборони Рустем Умеров повідомив, що обговорення триватимуть, зокрема на рівні лідерів. РФ і Україна погодилися підготувати письмові пропозиції щодо умов припинення вогню і домовилися про нову зустріч.

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