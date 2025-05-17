Росія висунула Україні 5 умов у Туреччині - Clash Repor

Ви дізнаєтеся:
- До умов 2022 року додалася ще одна
- Що хочуть окупанти від України
Опубліковані російські вимоги, озвучені Мединським у Стамбулі під час сьогоднішніх переговорів.
За даними Clash Report, загалом Росія висунула 5 умов.
Нейтральна Україна - на території України немає іноземних військ або зброї масового ураження, що аналогічно моделі нейтралітету Австрії.
Відсутність репарацій - взаємна відмова від будь-яких претензій на відшкодування збитків, завданих війною.
Права російськомовних громадян. Україна повинна прийняти європейські стандарти прав меншин і покласти край "націоналістичній пропаганді".
Визнання територій - Україна не повинна заперечувати конституційні претензії Росії на п'ять українських регіонів (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим), і не протидіяти в діях щодо їхнього міжнародного визнання.
Умова негайного припинення вогню - українські війська мають бути виведені з усіх п'яти територій, на які претендує Росія.
Переговори України та РФ у Стамбулі - останні новини
Як повідомляв Главред, 16 травня в Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між Україною і Росією. Вони пройшли під головуванням глави МЗС Туреччини Хакана Фідана.
Володимир Путін особисто не приїхав, делегації були представлені чиновниками середньої ланки. Головними темами стали припинення вогню та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
Росія висунула неприйнятні для України вимоги - виведення українських військ із 4 регіонів. Також представники РФ натякали на окупацію нових територій і погрожували Харкову та Сумам.
Міністр оборони Рустем Умеров повідомив, що обговорення триватимуть, зокрема на рівні лідерів. РФ і Україна погодилися підготувати письмові пропозиції щодо умов припинення вогню і домовилися про нову зустріч.
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