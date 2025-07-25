"Готуйся до суду, куртизанко": на дружину Віктора Павліка напала підписниця

Коротко:
- Підписниця розлютилася на Катерину Репяхову
- Що їй відповіла блогерка
Дружина українського відомого співака Віктора Павліка - Катерина Репяхова розповіла історію про те, як на неї накинулася підписниця.
На своїй сторінці в Instagram, Репяхова поділилася тим, як підписниці не сподобалася реклама крему для обличчя, який рекламувала Катерина. Вона почала чіплятися до зовнішності знаменитості, називаючи її "буратіно" і звертаючись до Віктора Павлика "дід".
Підписниця почала говорити, що Катерині не допоможе жоден крем, а також повідомила, що у неї школа для особливих дітей.
Катерина також поділилася фото підписниці, яка ображала її. Та тут же перейшла на серйозні образи і погрози судом.
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Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.
Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.
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Про персону: Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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