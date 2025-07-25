"Готуйся до суду, куртизанко": на дружину Віктора Павліка напала підписниця

Катерина Реп'яхова рекламувала крем і несподівано нарвалася на хейт від підписниці.

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Віктор Павлік, Катерина Репяхова / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/repyahovakate

Коротко:

Підписниця розлютилася на Катерину Репяхову

Що їй відповіла блогерка

Дружина українського відомого співака Віктора Павліка - Катерина Репяхова розповіла історію про те, як на неї накинулася підписниця.

На своїй сторінці в Instagram, Репяхова поділилася тим, як підписниці не сподобалася реклама крему для обличчя, який рекламувала Катерина. Вона почала чіплятися до зовнішності знаменитості, називаючи її "буратіно" і звертаючись до Віктора Павлика "дід".

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На Катерину Реп'яхову накинулася підписниця / Скріншот Instagram/repyahovakate

Підписниця почала говорити, що Катерині не допоможе жоден крем, а також повідомила, що у неї школа для особливих дітей.

На Катерину Реп'яхову накинулася підписниця / Скріншот Instagram/repyahovakate

На Катерину Реп'яхову накинулася підписниця / Скриншот Instagram/repyahovakate

На Катерину Реп'яхову накинулася підписниця / Скриншот Instagram/repyahovakate

Катерина також поділилася фото підписниці, яка ображала її. Та тут же перейшла на серйозні образи і погрози судом.

На Катерину Реп'яхову накинулася підписниця / Скриншот Instagram/repyahovakate

На Катерину Реп'яхову накинулася підписниця / Скріншот Instagram/repyahovakate

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Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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