Йшов із відірваною рукою в рукаві: Грубич шокував подробицями поранення сина

Костянтин Грубич описав стан свого сина після поранення і своєї родини.

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Костянтин Грубич розповів про свою дієту / Колаж Главред, фото скріншот, 1+1

Коротко:

Як син Грубича пережив серйозне поранення

Що говорить сам телеведучий

Ярослав Грубич, український військовий і син ведучого 1+1 Костянтина Грубича, який пережив другий День народження - зазнав важкого поранення під час виконання бойового завдання на фронті та вижив, поділився зі своїм батьком тим, як із ним трапилася ця трагічна ситуація.

Сам Грубич розповів про це на своїй сторінці у Facebook. За словами Костянтина Грубича, який кілька років тому втратив свою молодшу доньку Олю, мало кому з батьків доводилося бачити сина, у якого замість гарної богатирської правиці просочується кров через перев'язки.

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Син Грубича втратив руку на фронті / Фото Facebook/Костянтин Грубич

"Я не хочу жалості. Я скоріше намагаюся розібратися у своїх відчуттях, бо останні дні з понеділка на себе лишалися тільки ридання, які не треба нікому бачити. Ми не збиралися оприлюднювати трагедію. Принаймні, я. Це його, Ярослава, історія. І він прийняв рішення пунктирно змалювати ситуацію у своїх соцмережах. Без деталей. Але з красномовним фото. Потім він сам дивувався, що все-таки виклав пост, бо настрій у нього мінливий. Відповідно до стану. А я зробив перепост (а ви б не зробили, коли інформація вже в інтернеті?). Не для хайпу, а для фіксації моменту, якому вже не один день. Учорашній вечір "горів" в інформаційному просторі новиною про "героя". Мені ніколи було заглиблюватися в резонанс, бо насправді в сина багато роботи. Він вчиться жити по-новому. Головне, він до цього прагне. Через біль, який я, боягуз, навіть уявити собі не можу", - різко і правдиво описує їхню трагедію ведучий.

Син Грубича втратив руку на фронті / Фото Facebook/Костянтин Грубич

У своєму довгому і дуже "живому" пості Грубич пише, що за фактом, його син не "встиг наробити подвигів". "Він не встиг зробити подвигів, і не думав навіть про це. Він хотів (і хоче) бути ефективним для свого підрозділу в тому, що вміє і знає: медіа. У сучасній війні це теж потрібна функція. І ми вдвох, навіть учотирьох - мама і сестра теж ошелешені - не до кінця сприймаємо новий статус "героя", що виник так несподівано. Я ж за чесність, розумієте? Ярик не встиг знищити БТР, убити сотню ворогів, ще що-небудь таке епічне здійснити. Тому в нього виникають певні коливання совісні, хоча болю і без них вистачає по вінця", - додає він.

Ведучий стійко додає, що їхній син - взірець. "Це кажу вам я, людина, яка легко лякається і навіть від вигляду крові може зомліти. Ярик після вибуху йшов з відірваною рукою в рукаві і думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але повівся мужньо, не здався. І в той критичний момент думав по-режисерськи: як би це можна було зняти? Це краще, ніж панікувати й померти від страху на місці? Так розмірковую я, не експерт у психології стресу", - каже Грубич.

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