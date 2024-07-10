"Честь і відповідальність": зірковий письменник і музикант показав, як служить у НГУ

Відомий український письменник і музикант Сергій Жадан вирішив показати фотографії з побратимами із 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія.

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Сергій Жадан отримав шеврон бригади Хартія / колаж: Главред, фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Український письменник і музикант Сергій Жадан показав фотографії з військової служби.

У своєму Instagram він поділився фотографіями з колегами з колективу "Жадан і Собаки" у військовій формі. Разом із Євгеном Турчиновим та Олександром Меренчуком він отримав свій шеврон.

"Отримали шеврони бригади. Честь і відповідальність", - наголосив Сергій Жадан. відео дня

Сергій Жадан разом із побратимами отримав шеврон Хартії / instagram.com/serhiy_zhadan/

Коротко про Сергія Жадана / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Жадан? Сергій Жадан – український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак та музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена". Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцятьма мовами.

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На початку червня Сергій Жадан вступив до НГУ і показав перші кадри зі служби.

"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу військову підготовку. Служу українському народу", - повідомив письменник.

Блогер-пліткар Беспалов, що у Жадана нібито роман із народною депутаткою Соломією Бобровською. Утім, жодних підтверджень цієї інформації немає.

Пізніше сам Сергій Жадан прокоментував "роман" з відомою депутаткою. Музикант із гумором сказав, що "все найцікавіше у своєму житті дізнався завдяки вітчизняній журналістиці".

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