"Честь і відповідальність": зірковий письменник і музикант показав, як служить у НГУ

Український письменник і музикант Сергій Жадан показав фотографії з військової служби.
У своєму Instagram він поділився фотографіями з колегами з колективу "Жадан і Собаки" у військовій формі. Разом із Євгеном Турчиновим та Олександром Меренчуком він отримав свій шеврон.
"Отримали шеврони бригади. Честь і відповідальність", - наголосив Сергій Жадан.відео дня
Хто такий Сергій Жадан?
Сергій Жадан – український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак та музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена".
Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцятьма мовами.
Сергій Жадан - головні новини з життя письменника та музиканта:
На початку червня Сергій Жадан вступив до НГУ і показав перші кадри зі служби.
"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу військову підготовку. Служу українському народу", - повідомив письменник.
Блогер-пліткар Беспалов, що у Жадана нібито роман із народною депутаткою Соломією Бобровською. Утім, жодних підтверджень цієї інформації немає.
Пізніше сам Сергій Жадан прокоментував "роман" з відомою депутаткою. Музикант із гумором сказав, що "все найцікавіше у своєму житті дізнався завдяки вітчизняній журналістиці".
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