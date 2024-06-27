"Мушу визнати": Сергій Жадан прокоментував роман із відомою депутаткою

Його ймовірні романтичні стосунки з Соломією Бобровською привернули увагу преси.

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Сергій Жадан новини - Жадан висловився про роман із Бобровською / колаж: Главред, фото: facebook.com/serhiy.zhadan, instagram.com/solomiia.bobrovska

Український письменник, поет, музикант і військовослужбовець Сергій Жадан став фігурантом світських хронік після того, як блогер-пліткар Беспалов розповів, хто став новою коханою літератора. За даними його інформаторів, у Жадана зав'язалися любовні стосунки з популярною українською депутаткою.

Можливою коханою письменника-воїна називають Соломію Бобровську - депутатку від партії "Голос" та громадську діячку, яку Сергій Жадан прекрасно знає особисто.

Новина про те, що їхній імовірний роман розкрили, змусила літератора прокоментувати ситуацію. Так у своєму блозі у Facebook він написав: "Мушу визнати, що про все найцікавіше в своєму житті я дізнався завдяки вітчизняній журналістиці".

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Утім його іронічне зауваження ані спростувало, ані підтвердило його стосунки з Соломією Бобровською. Варто зазначити, що і про свій попередній роман, зі співачкою Христиною Соловій, Жадан розповідав неоднозначно й ухильно, доки сама артистка не розкрила всі подробиці.

Сергій Жадан новини - Жадан висловився про роман із Бобровською / facebook.com/serhiy.zhadan

Хто такий Сергій Жадан? Сергій Жадан – український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак та музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена". Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцятьма мовами.

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