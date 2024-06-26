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У Сергія Жадана роман із відомою депутаткою - блогер

Анна Підгорна
26 червня 2024, 14:56
339
Від творчих жінок літератор перейшов у політику.
Сергей Жадан
Сергій Жадан новини - Жадану приписують роман із Бобровською / колаж: Главред, фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Український письменник, поет, музикант і військовослужбовець Сергій Жадан був двічі одружений. Також у нього був гучний роман зі співачкою Христиною Соловій - заради неї Жадан нібито покинув другу дружину, а артистка в результаті пішла від нього, бо покохала іншого.

Зараз у світських колах про особисте життя літератора ходять нові чутки. Так блогер-пліткар Беспалов натякнув, що Жадан уже знайшов розраду після розриву з Соловій в обіймах іншої жінки.

За даними його інформаторів, обраницею письменника виявилася громадська та політична діячка, народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська. З жовтня 2022 року вона є членкинею парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

відео дня

Ні Жадан, ні Бобровська не коментують чуток про свій любовний зв'язок. Проте достовірно відомо, що вони як мінімум знайомі. У блозі депутатки в Instagram є фотографія з літератором, яку було зроблено в травні 2024 року на допрем'єрному показі документального фільму "Як ми були рекрутами".

Сергій Жадан і Соломія Бобровська
Сергій Жадан і Соломія Бобровська / колаж: Главред, фото: instagram.com/solomiia.bobrovska

Хто такий Сергій Жадан?

Сергій Жадан – український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак та музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена".

Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцятьма мовами.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше українська ведуча Соломія Вітвіцька похвалилася відпочинком із бойфрендом-військовим. Разом вони вирушили в Карпати, де їм нарешті вдалося побути наодинці.

Також стало відомо, що співачка Настя Каменських "вляпалася" в новий скандал через відеоролик із використанням російськомовного репертуару дуету "Потап і Настя".

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