"Служу українському народу": Сергій Жадан вступив до ЗСУ і показав перші кадри

Популярний український письменник і музикант Сергій Жадан тепер у лавах ЗСУ. До речі, раніше вже ходили чутки про службу музиканта, але цього разу він особисто підтвердив інформацію.
На своїй сторінці в соцмережах Жадан опублікував знімок у військовій формі.
"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу військову підготовку. Служу українському народу", - написав музикант.
Додамо, що нещодавно Тімоті Снайдер виступив проти мобілізації Сергія Жадана.
"Мене засмучує, що відсутність підтримки США дає змогу Росії розширювати зону терору і наражає його та мільйони українців на небезпеку. Сергій працює над підтримкою солдатів від самого початку війни, а зараз записався в армію. Він має мужність робити це, в той час як ми не можемо надати допомогу", - заявив історик.
Хто такий Сергій Жадан?
Сергій Жадан - український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак і музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена".
Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана здобули численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені на понад двадцять мов.
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Нагадаємо, Христина Соловій підтвердила чу тки про те, що вона дійсно зустрічалася із Сергієм Жаданом. При цьому, коли їхній роман уже починався, Соловій ще перебувала у стосунках, а Жадан ще був офіційно одружений.
А також Сергій Жадан згадав, як подарував Залужному одну зі своїх книжок, а у відповідь генерал зачитав рядок із віршів поета.
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