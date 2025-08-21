Неймовірне перевтілення: Тоня Матвієнко стала брюнеткою з каре

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася незвичайним перевтіленням і захопила шанувальників.

Тоня Матвієнко здивувала образом / колаж: Главред, фото: facebook.com/TonyaMatvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно стала жертвою насильства і хамства з боку водія таксі, кардинально змінила імідж.

На своїй сторінці в Instagram, співачка показала себе в абсолютно новому образі, повністю протилежному її звичайному вигляду. Так, замість блондинки, співачка постала в образі шоколадної брюнетки.

А замість звичного довгого волосся, Матвієнко постала зі строгим і рівним каре.

Тоня Матвієнко та її експеримент / Фото скріншот

Варто зазначити, що такий образ неймовірно личить співачці та робить з неї справжню жінку-вамп. До слова, її новим виглядом захопилися і шанувальники співачки. У коментарях до посту-перевтілення, Тоню буквально закидали компліментами.

Тоня Матвієнко та її експеримент / Фото скріншот

Про персону: Тоня Матвієнко Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша донька співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.

