Неймовірне перевтілення: Тоня Матвієнко стала брюнеткою з каре

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно стала жертвою насильства і хамства з боку водія таксі, кардинально змінила імідж.
На своїй сторінці в Instagram, співачка показала себе в абсолютно новому образі, повністю протилежному її звичайному вигляду. Так, замість блондинки, співачка постала в образі шоколадної брюнетки.
А замість звичного довгого волосся, Матвієнко постала зі строгим і рівним каре.
Варто зазначити, що такий образ неймовірно личить співачці та робить з неї справжню жінку-вамп. До слова, її новим виглядом захопилися і шанувальники співачки. У коментарях до посту-перевтілення, Тоню буквально закидали компліментами.
Про персону: Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша донька співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.
