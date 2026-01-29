'Бог великий': 57-річний Марк Ентоні стане батьком увосьме

Про вагітність дружини, 26-річної моделі Наді Феррейри, пара повідомила в середу, 28 січня, у спільному дописі.

Марк Ентоні стане батьком увосьме / колаж: Главред, фото: instagram.com/marcanthony, instagram.com/nadiaferreira

Коротко:

Марк Ентоні та Надя Феррейра почали зустрічатися на початку 2022 року

Новину про вагітність дружини приурочили до третьої річниці шлюбу

57-річний американський співак Марк Ентоні готується знову стати батьком. Незабаром у нього народиться восьма дитина.

Про вагітність дружини, 26-річної моделі Наді Феррейри, пара повідомила в середу, 28 січня, у спільному дописі в Instagram. Новину подружжя приурочило до третьої річниці шлюбу, опублікувавши фото, на якому видно округлий живіт моделі та їхні руки.

"З 3-ю річницею! Який великий подарунок дарує нам життя. Бог великий. Маркіто стане старшим братом", - йдеться в повідомленні.

Подружжя також зазначило, що їхній дворічний син Марко, якого в родині ласкаво називають Маркіто, скоро стане старшим братом. Хлопчик народився в червні 2023 року, через кілька місяців після весілля пари в Маямі.

Для Марка Ентоні ця дитина стане вже восьмою. У співака є шестеро дітей від попередніх стосунків: дочка Аріанна і син Чейз від Деббі Росадо, сини Крістіан і Райан від Дайєнари Торрес, а також 17-річні близнюки Емме і Максиміліан від шлюбу з Дженніфер Лопес.

Марк Ентоні і Надя Феррейра почали зустрічатися на початку 2022 року, заручилися вже через кілька місяців і одружилися в січні 2023-го. Їхнє весілля відвідали численні знаменитості, серед яких був і Девід Бекхем.

Фото: instagram.com/nadiaferreira

Хто такий Марк Ентоні Marc Anthony, справжнє ім'я Марко Антоніо Муньїс Руїс, — американський співак стилю "сальса", музикант і композитор, актор. Популярний як у країнах Латинської Америки, так і за їх межами, пише Вікіпедія. Колишній чоловік співачки та актриси Дженніфер Лопес.

