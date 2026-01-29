Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Бог великий": 57-річний Марк Ентоні стане батьком увосьме

Віталій Кірсанов
29 січня 2026, 14:15
51
Про вагітність дружини, 26-річної моделі Наді Феррейри, пара повідомила в середу, 28 січня, у спільному дописі.
Марк Ентоні стане батьком увосьме
Марк Ентоні стане батьком увосьме / колаж: Главред, фото: instagram.com/marcanthony, instagram.com/nadiaferreira

Коротко:

  • Марк Ентоні та Надя Феррейра почали зустрічатися на початку 2022 року
  • Новину про вагітність дружини приурочили до третьої річниці шлюбу

57-річний американський співак Марк Ентоні готується знову стати батьком. Незабаром у нього народиться восьма дитина.

Про вагітність дружини, 26-річної моделі Наді Феррейри, пара повідомила в середу, 28 січня, у спільному дописі в Instagram. Новину подружжя приурочило до третьої річниці шлюбу, опублікувавши фото, на якому видно округлий живіт моделі та їхні руки.

відео дня

"З 3-ю річницею! Який великий подарунок дарує нам життя. Бог великий. Маркіто стане старшим братом", - йдеться в повідомленні.

Подружжя також зазначило, що їхній дворічний син Марко, якого в родині ласкаво називають Маркіто, скоро стане старшим братом. Хлопчик народився в червні 2023 року, через кілька місяців після весілля пари в Маямі.

Для Марка Ентоні ця дитина стане вже восьмою. У співака є шестеро дітей від попередніх стосунків: дочка Аріанна і син Чейз від Деббі Росадо, сини Крістіан і Райан від Дайєнари Торрес, а також 17-річні близнюки Емме і Максиміліан від шлюбу з Дженніфер Лопес.

Марк Ентоні і Надя Феррейра почали зустрічатися на початку 2022 року, заручилися вже через кілька місяців і одружилися в січні 2023-го. Їхнє весілля відвідали численні знаменитості, серед яких був і Девід Бекхем.

'Бог великий': 57-річний Марк Ентоні стане батьком увосьме
Фото: instagram.com/nadiaferreira

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відомий український співак Іво Бобул розповів про несподівану допомогу Софії Ротару на початку своєї кар'єри. В інтерв'ю артист згадав ситуацію, яка сталася на співочому конкурсі в Ялті.

Також актриса і ведуча Тетяна Лазарева, яка застала початок повномасштабного вторгнення в Києві, виклала в соцмережі емоційний пост про наслідки російських ударів по Україні. Ведуча також розповіла, що шукає способи допомогти киянам.

Вас може зацікавити:

Хто такий Марк Ентоні

Marc Anthony, справжнє ім'я Марко Антоніо Муньїс Руїс, — американський співак стилю "сальса", музикант і композитор, актор. Популярний як у країнах Латинської Америки, так і за їх межами, пише Вікіпедія.

Колишній чоловік співачки та актриси Дженніфер Лопес.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Марк Ентоні новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Арктичний удар по Україні: Діденко назвала найморозніші дні

Арктичний удар по Україні: Діденко назвала найморозніші дні

15:16Синоптик
Кадиров вперше після чуток про хворобу вийшов до камер і заговорив про переговори

Кадиров вперше після чуток про хворобу вийшов до камер і заговорив про переговори

15:14Світ
Багато військових - на щиті: Україна повернула тіла загиблих воїнів

Багато військових - на щиті: Україна повернула тіла загиблих воїнів

14:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення

Сяє яскравіше за тата: донька Максима Галкіна підкорила змінами в зовнішності

Сяє яскравіше за тата: донька Максима Галкіна підкорила змінами в зовнішності

Останні новини

15:43

Три знаки зодіаку незабаром знайдуть довгоочікуване щастя - хто вони

15:39

Настя Каменських натякнула на кінець історії кохання: "Не завжди щасливий"Відео

15:16

Арктичний удар по Україні: Діденко назвала найморозніші дні

15:14

Кадиров вперше після чуток про хворобу вийшов до камер і заговорив про переговориВідео

15:13

Як за 15 хвилин приготувати буряк: кухар поділився секретним трюком

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26
14:45

Багато військових - на щиті: Україна повернула тіла загиблих воїнівФото

14:25

Драматичне падіння: хто вибив Україну з трійки лідерів Євробачення-2026

14:15

Як правильно звертатися "тьотя" чи "тітка": філологиня здивувала відповіддю

14:15

"Бог великий": 57-річний Марк Ентоні стане батьком увосьме

Реклама
14:12

В Україні можуть тимчасово зупинити навчання: у МОН надали нові рекомендації

14:01

Чому "руханка" — не те саме, що "зарядка": несподівана правда

13:47

"Я звинувачую себе": чоловік відомої ведучої розповів про втрату сина на фронті

13:17

Євробачення-2026: оголошено ведучих конкурсу

12:27

Не просто збіг: що характер вашого собаки говорить про вас

12:25

Чому жінкам 30 січня не можна займатися рукоділлям: яке церковне свято

12:23

"Буде наказ": Тополя зробив заяву про повернення на фронт

12:23

Світоліна програла в півфіналі Australian Open, але встановила особистий рекорд

12:00

Дощ, туман, ожеледь: яка сьогодні погода буде в Харкові та області

11:58

У папуг немає голосових зв’язок — але вони говорять: як це можливо

11:53

Панічно бояться: ЗМІ дослідили реакцію росіян на призначення Буданова до ОП

Реклама
11:47

Наступні три тижні будуть найважчими для України - Reuters

11:43

Що не можна прати разом: фатальні помилки, які псують одяг

11:32

Музикант улюбленої групи Путіна вирушив на війну з Україною — подробиці

11:03

"Надзвичайно талановитий": на фронті загинув соліст відомого українського гурту

10:45

Китайський гороскоп на завтра, 30 січня: Драконам - зміни, Півням - проблеми

10:22

"Перша пластична": зірка "Дизель Шоу" показала обличчя після операції

10:07

Коли закінчиться війна в Україні: WSJ назвало три реальні сценарії

10:05

Місячний календар стрижок на лютий 2026 року

10:03

Гороскоп на завтра 30 січня: Козорогам - великий успіх, Тельцям - нагорода

09:36

Чи буде рання весна: якої погоди чекати українцям у лютому 2026 року

09:24

Китайський гороскоп на лютий 2026 року: Свиням - удача, Мавпам - дохід

09:00

Зміни з 1 лютого в Україні: відпустки військовим, доплати та нові правила бронювання

08:55

Переговори України та РФ зіткнулися з трьома основними проблемами - Politico

08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 січня (оновлюється)

08:48

На столі Путіна нині є кілька варіантів розвитку конфліктуПогляд

08:34

Синоптики б'ють на сполох: де сьогодні різко погіршиться погода

08:25

Відключення світла в Україні - графіки на 29 січня (оновлюється)

08:17

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:09

Ключову розбіжність України та РФ "дуже складно" подолати - Рубіо

07:48

Нічна атака дронів на Одесу: пошкоджено об'єкт інфраструктуриФото

Реклама
07:03

Росіяни атакували Вільнянськ на Запоріжжі: троє загиблих, є пораненийФото

06:10

Гарантії безпеки США: що вимагають від УкраїниПогляд

05:34

Типова помилка багатьох: що зробити, щоб штани швидко сохли взимку

05:05

В Україні посиляться графіки відключень світла для населення - в чому причина

04:30

Відкриється золота жила: чотири знаки зодіаку на порозі великого прориву

04:12

4 суворих заборони: що не можна робити у свято 29 січня

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дідуся в кріслі за 27 секунд

03:22

Кличко радить виїхати з Києва: експерт уточнив, для кого це реально

02:40

Європа "закипає": скоро спека зробить життя в частині країн нестерпним

01:53

Мерц різко висловився щодо вступу України до ЄС у 2027 році: відомо подробиці

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти