"Буде наказ": Тополя зробив заяву про повернення на фронт

Христина Трохимчук
29 січня 2026, 12:23
86
Співак перебував на реабілітації після служби.
Тарас Тополя ВСУ
Тарас Тополя ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • У якому стані Тарас Тополя
  • Коли він повернеться на службу до ЗСУ

Український співак Тарас Тополя розповів про свої плани на майбутнє і підтвердив, що може повернутися до військової служби. Артист розповів Blik, чому зараз займається музичною кар'єрою.

Раніше Тарас Тополя повідомляв, що перебуває на реабілітації — після виконання бойових завдань його почали турбувати проблеми з плечима, колінами та очима. Також артист розкрив, що переніс операцію на лівому оці. Зараз стан співака значно покращився.

відео дня
Тарас Тополя, Ярослав Пілунський
Тарас Тополя і Ярослав Пілунський / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Продовжую приймати необхідні препарати — і відчуваю, що стан помітно поліпшується. Після операції на лівому оці відновлення пройшло добре, зір вже майже повністю відновився. Тому крок за кроком повертаюся до активної роботи. Повернувся до активної творчої діяльності, зараз фінальні приготування до всеукраїнського туру", — розповів Тарас.

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, артист не виключає сценарію, за якого йому доведеться знову одягнути військову форму. Він заявив, що в разі наказу від командира негайно виконає його разом з музикантами групи "Антитіла".

Тарас Тополя і Валерій Залужний
Тарас Тополя і Валерій Залужний / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Питання не в тому, чи готовий я і музиканти групи. Питання в іншому. Будуть накази і розпорядження від командирів — ми їх виконаємо. Буде наказ — значить, "Антитіла" завершують ту діяльність, яку ми ведемо зараз, і повертаються робити те, що потрібно нашому безпосередньому командиру. Це навіть не буде обговорюватися", — відповів Тополя.

Тарас Тополя в ЗСУ

Тарас Тополя залишається в лавах ЗСУ, хоча з серпня 2022 року він та інші музиканти гурту "Антитіла" наказом Головнокомандувача були виведені в розпорядження із зони бойових дій. У статусі діючих військовослужбовців артисти зосередилися на культурній дипломатії та волонтерській діяльності, виконуючи завдання за дорученням ГУР.

Тарас Тополя
Тарас Тополя / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що музикант і колишній учасник групи "Любе" Олександр Вайнберг вирішив приєднатися до російських окупантів і заявив, що йде на фронт. 64-річний путініст в останні роки обіймав посаду сенатора Ради Федерації РФ.

Також зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булитко зважилася на пластичну операцію. Вікторія зазначила, що її хвилювало збільшення розміру родимки, тому лікарі порадили лягти на операцію. Актриса зізналася, що раніше робила подібну процедуру на спині.

Про особу: Тарас Тополя

Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-групи Антитіла, з якою випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тарас Тополя
