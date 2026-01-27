"Наїхала Софія Михайлівна": Ротару врятувала кар'єру відомого співака

Іво Бобул розповів про допомогу Софії Ротару.

Іво Бобул про Софію Ротару / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

За що Іво Бобул вдячний Софії Ротару

Як вона допомогла йому на початку кар'єри

Відомий український співак Іво Бобул розповів про несподівану допомогу Софії Ротару на початку своєї кар'єри. В інтерв'ю Дмитру Гордону артист згадав ситуацію, яка сталася на співочому конкурсі в Ялті.

"Я їй дуже вдячний. Все життя буду дякувати їй за те, що вона зробила один добрий жест у мій бік на конкурсі в Ялті", — висловився артист.

Під час конкурсу легендарна співачка особисто підтримала молодого виконавця і похвалила вибір репертуару.

Софія Ротару допомогла Іво Бобулу / фото: instagram.com, Софія Ротару

"Я дивлюся — йде Софія Михайлівна з Кобзоном і каже: "Давай підійдемо до твого земляка". Вони підійшли і сказали: "Іво, ти не переживай, все нормально. Тільки одягни інший костюм", — розповів співак.

Після того як учасники дізналися результати конкурсу, ім'я Бобула так і не прозвучало серед призерів. Він зізнався, що якби не отримав визнання того дня, міг закінчити кар'єру співака. Однак Софія Ротару відстояла його перед іншими членами журі.

Софія Ротару співачка / фото: instagram.com, Софія Ротару

"Раптом виходить Фрадкін і каже: "Ну тут спірно, на мене наїхала Софія Михайлівна і Кобзон, що тут залишилася ще одна людина, яка співає, з Буковини, як же йому не дати (призове місце — прим. ред.) Ось ми вирішили розділити третє місце", — згадав Бобул.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару – радянська і українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала повідомлення в Інстаграм, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

