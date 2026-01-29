"Перша пластична": зірка "Дизель Шоу" показала обличчя після операції

Вікторія Булітко зважилася на зміни в зовнішності.

Вікторія Булітко операція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вікторія Булітко

Вікторія Булітко зробила пластичну операцію

Як виглядає актриса

Українська актриса і зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко зважилася на пластичну операцію. Знаменитість показала в Instagram, як виглядає після втручання лікарів.

Вікторія не стала приховувати операцію від шанувальників. Зірка повідомила, що хотіла видалити родимку на обличчі. Лікар порадила Булітко позбутися її саме хірургічним шляхом, і знаменитість прислухалася до професіонала.

Вікторія Булітко в операційній / фото: instagram.com, Вікторія Булітко

"Сьогодні моя перша пластична операція", — повідомила вона в соцмережах.

Актриса зізналася, що раніше робила подібну процедуру на спині. Побачивши хороший результат, вона зважилася на видалення родимки на обличчі. Вікторія зазначила, що її турбувало збільшення розміру родимки, тому лікарі порадили лягти на операцію.

"Розповідаю, з чого все почалося. Мене турбувала родимка на спині. Фахівець подивився, ми все зробили. А я кажу, що мене турбує родимка, тому що вона росте. Вона каже, що ми будемо її видаляти не косметологічно, а хірургічно", — розповіла Булітко.

Як виглядає Вікторія Булітко після пластики / фото: instagram.com, Вікторія Булітко

Після операції зірка "Дизель Шоу" показала своє обличчя і повідомила, що процедура пройшла практично безболісно. Повноцінний результат операції всі побачать через місяць.

Що таке Дизель-шоу? Дизель-шоу - українське гумористичне скетч-шоу. Перша трансляція відбулася в 2015 році. Всього на телебаченні вже вийшло 9 сезонів шоу (128 епізодів). Під час повномасштабної війни "Дизель-шоу" гастролює з благодійними концертами.

